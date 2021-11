Tout a été tenté en vain pour instaurer la paix en ETHIOPIE. L’Union Africaine (UA), la Communauté internationale, les USA, ont demandé en vain aux belligérants éthiopiens de déposer les armes et de négocier. Pendant ce temps, des innocents éthiopiens meurent par centaines sinon par milliers de faim et de massacres. Aucune organisation, ni institution n’a proposé aucune solution acceptable par les troupes Tigréennes qui n’ont fait que se défendre et défendre leurs peuples des massacres perpétrés par le Premier ministre éthiopien. Celui qui est à la base de la guerre, Prix Nobel de la Paix est toujours là en train de dresser les Ethiopiens, les uns contre les autres.

​Tant que celui qui a allumé l’incendie est là, il n’y aura pas de l’eau sur l’incendie. Le pyromane ne peut pas éteindre l’incendie. Il n’y aura pas de paix avec la présence à la tête de l’ETHIOPIE d’un pyromane autocrate qui ne mérite pas le Prix Nobel de la Paix.

​Le jury du Nobel de la Paix a fait preuve de naïveté et de complaisance en décernant un prix mondialement apprécié à un fauteur de guerre. Le jury du Prix Nobel de la Paix doit reconnaitre son erreur. Nul n’est infaillible. En désavouant le Premier ministre éthiopien et en demandant sa démission ou sa destitution, la communauté internationale et les USA mettront fin aux massacres des populations éthiopiennes.

​En outre, la Cour Pénale Internationale (CPI) doit ouvrir une enquête contre le Premier ministre éthiopien pour crimes contre l’humanité et génocide des populations tigréennes. La Communauté internationale, l’Union Africaine et les USA ne peuvent pas se retrancher derrière la non-ingérence dans les affaires internes éthiopiennes pour ne pas demander le départ du Premier ministre éthiopien, l’ingérence est déjà là. La paix n’a pas de prix.

Dr Tiécoro DIAKITE

Docteur en Economie du Développement (Paris I)

Diplômé Expertise Comptable (Paris)

Diplômé en Droit des Affaires (Paris I)

Ancien Ministre

Ancien Expert principal du BIT

Lauréat International AWARD 2008

Chevalier de l’Ordre National du Mali

