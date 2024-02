Enfin, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le Mali vient de réparer un grand oubli en honorant un de ses dignes fils avec le grade de Chevalier de l’Ordre national : Diomansi Bomboté ! Un monument de la presse qui a contribué à former au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université de Dakar des générations de professionnels de la plume et du micro sur le continent. Et qui, aujourd’hui, octogénaire, continue, malgré le poids des ans, de partager autour de lui, son immense savoir depuis son retour au bercail voilà plus d’une décennie. Il est l’un des artisans de la création de l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la Communication (ESJSC) du Mali où il dispense des cours. Humble, simple et disponible, Diomansi Bomboté partage avec plaisir sa riche expérience avec les jeunes qui veulent apprendre le journalisme au Mali.

Consultant, le doyen présente aussi des communications à presque tous les grands rendez-vous du monde de l’information et de la communication. Mais pas que : cet ancien du quotidien national «L’Essor» et de «Radio-Mali» confirme l’adage selon lequel il y a certes de vieux journalistes, mais pas d’anciens journalistes. Sa belle et docte plume est suivie avec un grand intérêt.

Diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme de l’Université de Strasbourg en France, le natif de Logo-Sabouciré dans la région de Kayes a été fonctionnaire international à l’UNESCO pendant 23 ans. Il a aussi servi à la Primature en qualité de Conseiller spécial du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga.

Le Mot du doyen, au nom des récipiendaires

Diomansi Bomboté a été aussi honoré de prendre la parole, au nom de l’ensemble des récipiendaires au cours de la cérémonie tenue, le 21 février 2024 au ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration. Voici l’intégralité de son intervention.

C’est, pour moi un très grand honneur de prendre la parole au nom de tous les récipiendaires, que je remercie pour la confiance ainsi placée en ma modeste personne.

Permettez-moi donc, au nom de tous ces récipiendaires, d’exprimer aux plus hautes autorités de la nation notre sincère et entière gratitude. Je puis donner l’assurance que chacune des personnes honorées aujourd’hui, est animée d’un profond désir de reconnaissance.

Nos remerciements vont naturellement au Président de la Transition, Son Excellence le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, au Premier Ministre, Choguel Kokala Maïga et à l’ensemble du gouvernement malien qui ont estimé que nous méritions la reconnaissance de la nation.

Quel privilège mais surtout quel prestige de recevoir une distinction honorifique, récompensant tout un parcours de vie, une vie au service des autres, au service de son pays, au service de son peuple ! Qui sommes-nous sans ce peuple ? Alors, servir ce peuple est certainement la plus belle œuvre que nous puissions accomplir, une œuvre dont nous tirons une grande et légitime fierté.

L’instant que nous vivons est un grand moment de gratification. Les médailles que nous recevons en ce jour sont une marque de considération, de la part de la république. Elles constituent aussi un encouragement indéniable, pour tous les citoyens maliens à poursuivre avec obstination un engagement à servir notre pays.

Je voudrais inviter les plus hautes autorités de la république, dans la mesure du possible, en application des recommandations des ANRS, notamment la recommandation numéro 24, à nommer les cadres sur la base de leur valeur intrinsèque, sans autre considération partisane, en prenant aussi en compte leur désir de servir leur pays dans une totale abnégation, c’est-à-dire en toutes circonstances, placer l’intérêt national au-dessus de l’intérêt individuel.

Je terminerai, en formulant des vœux de bonheur pour les Maliens en cette période où le pays fait face à des épreuves très difficiles. Nous, récipiendaires, nous souhaitons que tous les fils du pays, la main dans la main, soudés plus que jamais, nous puissions ensemble relever les défis existentiels afin que demain il fasse plus beau pour tous !

Mesdames et Messieurs, en réitérant notre très chaleureuse reconnaissance à nos plus hautes autorités, pour l’honneur qu’ils ont fait en nous attribuant ces médailles, je vous remercie pour votre aimable écoute.

