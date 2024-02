Le secrétaire général de la présidence de la République du Mali, Dr. Alfousseyni Diawara, a présidé, le mardi 30 janvier 2024, la cérémonie de remise de décoration aux personnels du secrétariat général de la présidence. Cet événement a été marqué par la présence de l’ensemble des membres du secrétariat, du directeur administratif et financier, ainsi que de nombreux invités de marque.

es décorations décernées lors de cette cérémonie étaient de deux ordres : le grade de chevalier de l’Ordre national et celui du Mérite national avec effigie Lion débout. Plusieurs personnels ont été honorés lors de cette journée mémorable.

Saïdou Pona Sangaré, porte-parole des récipiendaires, dans son discours de remerciement, a souligné le grand honneur que représente la réception de ces distinctions émanant de l’Etat. Il a qualifié cette reconnaissance comme une preuve du mérite exceptionnel des récipiendaires au service de la République, avant d’exhorter ses collègues à redoubler d’engagement dans l’accomplissement de leurs devoirs quotidiens.

Ces médailles, symboles d’excellence, découlent du leadership visionnaire du colonel Assimi Goïta. Le porte-parole des récipiendaires a salué plusieurs initiatives mises en place par les autorités de la Transition, notamment le dispositif politique et diplomatique, la montée en puissance de l’armée malienne, la lutte contre la corruption, l’annonce du dialogue inter-malien, et le retrait du Mali de la Cédéao. Ces distinctions, bien au-delà d’être une simple reconnaissance, constituent également une interpellation à continuer à mériter de la nation. M. Sangaré a insisté sur la nécessité de défendre les valeurs chères au Mali, particulièrement dans le cadre du programme Mali Kura.

Les récipiendaires, témoignant de leur appréciation pour la collaboration fructueuse avec le secrétariat général et le chef de l’Etat, ont renouvelé leur engagement indéfectible à contribuer au bien-être et à la prospérité du Mali.

XXX

Pour services rendus à la nation :

Plusieurs cadres du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme décorés par Assimi Goïta

Vendredi 2 février 2024, la grande salle de conférence du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a servi de cadre à une cérémonie empreinte d’émotion et de solennité, consacrée à la remise d’insignes de décoration à des citoyens méritants.

La cérémonie, présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, a réuni un parterre d’invités prestigieux. La cérémonie s’est déroulée en présence du Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali, le général de brigade Amadou Sagafourou Guèye ajoutant ainsi une dimension significative à l’événement.

Dans son discours, le ministre a exprimé sa gratitude envers les récipiendaires, soulignant l’honneur et le privilège de présider une telle cérémonie. Il a rendu hommage à ceux qui se sont distingués à travers leurs parcours professionnels et leurs services rendus à la nation. Les décorations ont été attribuées à des membres du cabinet, du secrétariat général, mais également à des représentants de différentes corporations du ministère, incluant magistrats, avocats, huissiers-commissaires de justice, greffiers notaires et surveillants de prison.

La remise d’une décoration nationale, selon le ministre, est bien plus qu’une reconnaissance ; elle représente un engagement moral envers la nation. Les récipiendaires sont appelés à être des modèles, à maintenir des standards élevés de conduite, et à être les gardiens des valeurs nationales telles que la bravoure, l’honnêteté, l’intégrité, l’humanisme, et le patriotisme.

Un moment particulier a été réservé pour rendre hommage au Grand chancelier des Ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Guèye. Le ministre a salué son infatigable service à la nation, mettant en lumière ses qualités d’humilité, de rigueur, de loyauté et de discrétion. La nation, à travers ces décorations, a exprimé sa reconnaissance envers ces hommes et femmes qui, par leur engagement et leurs services, contribuent à la construction d’une société plus juste et prospère.

