Distinctions honorifiques : L’inspecteur général de police Mahamadou Diagouraga élevé à la dignité de grand Officier de l’Ordre national du Mali

Samba A. Baby, général de Brigade Brahima Diabaté, Habib Sylla, général de brigade Abdrahamane Baby… promus au grade de commandeur !

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta vient de décorer des personnalités aux différents grades (grand officier de l’Ordre national du Mali et commandeur de l’Ordre national du Mali). Ainsi, l’inspecteur général de police Mahamadou Diagouraga est la seule personnalité élevée à la dignité de grand officier de l’Ordre national du Mali tandis que 17 autres personnes ont été promues au grade de commandeur de l’Ordre national du Mali. Parmi les récipiendaires figurent le Vérificateur général Samba Alhamdou Baby, le général de division Mohamed A. Ould Meydou (gouverneur de Taoudéni) le général de brigade Abdrahamane Baby (ambassadeur du Mali en Espagne), le général de brigade Brahima Diabaté (inspecteur général des armées et services) Habib Sylla (président du Haut conseil des Maliens de l’extérieur).

Cette année encore, ils ne sont pas nombreux à être élevés à la dignité de grand Officier de l’Ordre national du Mali et au grade de commandeur de l’Ordre national du Mali. Pour la médaille de grand officier, seul l’inspecteur général de police, Mahamadou Diagouraga, actuel ambassadeur du Mali à Cuba, est concerné.

Les récipiendaires pour la distinction honorifique de commandeur de l’Ordre national du Mali, ils sont au total de 17 personnalités contre 18 en 2023. Ils ont été décorés par le colonel Assimi Goïta à l’occasion du 63e anniversaire de la fête de l’indépendance à travers le décret n°0527 en date du 20 septembre 2023. Parmi les récipiendaires figurent seulement un seul ministre en la personne de Moussa Alassane Diallo de l’Industrie et du Commerce.

Les autres récipiendaires ont pour noms : Samba Alhamdou Baby (Vérificateur général), Ibrahim Alassane Maïga (directeur du Protocole de la République), Général de division Ibrahim Fané (Commission de l’intégration), Général de division Mohamed A. Ould Meydou (gouverneur de Taoudéni), Général de brigade Abdrahamane Baby (ambassadeur du Mali en Espagne), Général de brigade Brahima Diabaté (inspecteur général des armées et services), Mme Kadidia Sangaré (vice-présidente de la Commission loi du CNT), Wafi Ougadèye (conseiller spécial du président de la Transition), Mahamadou Diallo (conseiller national au Haut conseil des collectivités), Habib Sylla (président du Haut conseil des Maliens de l’extérieur et vice-président du Haut conseil des collectivités), Djénéba Seck (artiste), Abdramane Ben Essaouti (imam à Tombouctou), Pr. Assétou Founè Samaké Migan (conseillère spéciale du président de la Transition), Mohamed El Moctar (ambassadeur), Nina Wallet Intallou (ambassadrice), Mme Diarra Fatoumata Dembélé (président du conseil de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako)

. El Hadj A.B.HAIDARA

Pour services rendus à la Nation :

Ousmane Chérif Madani Haïdara, Hassane Diombélé, Colonel Ibrahim Sanogo, Drissa Guindo, Dramane Coulibaly, Moussa Sy… promus au grade d’Officier

Plusieurs cadres ont été promus au grade d’officier de l’Ordre national du Mali par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta dans le cadre des festivités du 22 septembre 2022. Cela pour services rendus à la nation. Parmi les récipiendaires, on peut citer, entre autres, Ousmane Chérif Madani Haïdara, Mohamed Macky Ba, Colonel Ibrahim Sanogo, Drissa Guindo, Hassane Diombélé, Dramane Coulibaly…

S’agissant des promus au grade d’Officier de l’Ordre national du Mali, ils sont au total 54 récipiendaires de différentes couches socio-professionnelles contre 33 en 2022. Ils ont été décorés par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta par décret n°0527 en date du 20 septembre 2023. Cela pour services rendus à la nation. Il s’agit d’Ousmane Chérif Madani Haïdara (président du Haut conseil islamique), Mohamed Macky Ba (leader religieux et membre du Haut conseil islamique), Colonel Ibrahim Sanogo (attaché de défense à l’ambassade du Mali en Mauritanie), Drissa Guindo (secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle), Hassane Diombélé (directeur général de l’ORTM), Moussa Sy (ambassadeur du Mali à Tunis), Famory Kéita (Vérificateur général adjoint), Dramane Coulibaly (directeur général de la Somagep-SA), Ousmane Attaher (directeur général du Centre hospitalier universitaire de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique), Mme Diallo Kama Sakiliba (chargée de mission à la Primature), Mme Dicko Bassa Diané (chef de cabinet du ministre de l’Agriculture), Boubacar Souleymane Sidibé (membre du CNT), Modibo Kéita (membre du CNT), Boubacar Hassimi Diallo (membre du CNT), Hamidou Traoré (6e vice-président du CNT), Abdramane Maïga (conseiller technique du président de la Transition), le général de brigade Débérékoua Soara (conseiller technique du président de la Transition), Colonel-major Issa Ousmane Coulibaly (ambassadeur), Dianguina dit Yaya Doucouré (ambassadeur), Colonel Moutian dit Léon Koné (attaché de défense à l’ambassade du Mali en Russie), Colonel-major Toumani Koné, Colonel-major Famouké Camara (chef d’Etat-major de la garde nationale du Mali).

Sans oublier le colonel-major Abdoulaye Sidibé (attaché de défense à l’ambassade du Mali au Burkina), Colonel-major Abdoulaye Hamidou (inspecteur à l’inspection générale des armées et services), Colonel-major Mariétou Dembélé (Etat-major de l’Armée de terre), Colonel-major Kibily Demba Diallo (fonctionnaire à la présidence de la République), Colonel Abdoulaye Sagara (fonctionnaire à la présidence de la République), Colonel Mahmoud Ali Cissé (fonctionnaire à la présidence de la République) et enfin le commissaire général de brigade de police, Soulaïmane Traoré (directeur général de la police nationale).

El Hadj A.B. HAIDARA

Distinctions honorifiques :

Trois anciennes ministres promues au grade de chevalier de l’Ordre national du Mali

Et Saidou Pona Sangaré, Mme Djilla Assitan Diallo, Djibril Kane, Ahmed Ag Boya, Samba Ben Moussa Diakité, Seydou Kane, Diomansi Bomboté, Hamoye Touré, Khalifa N. Traoré, Mohamed Kanouté…

Ils sont au total 281 hommes et femmes de différentes couches à être décorés au grade de chevalier de l’Ordre national du Mali par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta dans le cadre des festivités du 63e anniversaire de l’indépendance du Mali. Trois anciennes ministres font partie des récipiendaires. Il s’agit de Mme Diarra Mariam Flantié, Mme Berthé Aïssata Bengaly et Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura.

C’est par décret n°0528 du 20 septembre 2023 que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a décoré plusieurs personnalités pour services rendus à la nation. Parmi les 281 récipiendaires figurent 35 agents de la présidence et 15 de la Primature. Trois anciennes ministres font partie des récipiendaires. Il s’agit de Mme Diarra Mariam Flantié, Mme Berthé Aïssata Bengaly et Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura.

Les autres récipiendaires sont, entre autres, Saidou Pona Sangaré (président de l’AMRTP), Djibril Kane (membre du conseil de l’Oclei), Assane Sidibé (président de la Commission des mines du Conseil national de transition), Ahmed Ag Boya (directeur général adjoint des douanes), Mme Djilla Assitan Diallo (responsable du service clientèle à la direction générale de Vivo Energy (Shell-Mali-SA), Khalifa Naman Traoré (membre du collège de la Haute autorité de la communication), Béchir Diop (membre du collège de la Haute autorité de la communication), Mohamed dit Sadio Mady Kanouté (membre du collège de la Haute autorité de la communication), Diomansi Mamady Bomboté (journaliste), Soibou Mariko (directeur général des marchés publics), Samba Ben Moussa Diakité (ancien directeur adjoint de l’EDM-SA), Amadou Mahamane Sangho (chargé de mission au ministère de la Sécurité et de la Protection civile), Djibrilla Ousmane (chargé de communication au ministère de l’Education nationale), Ibrahim Maïga (directeur général de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali), Seydou Kane (opérateur économique résidant au Gabon), Djibril Ongoïba (agent comptable de l’ANPE), Issa Seydou Sissoko (directeur général de l’Office malien de l’habitat), Alkaïdi Amar Touré (secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration), Hawoye Touré (journaliste et conseillère à l’ambassade du Mali à Rabat), Khadidiatou Koné (chargée de mission au ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration), Bourama Soumano (traditionniste), Amadou Diallo (secrétaire permanent à l’Espace d’interpellation démocratique), Ibrahim Diallo (chef de la cellule communication du Bureau du Vérificateur général), Dado Camara (journaliste), Casimir Sangala (chef de la cellule information et communication à l’Apej)…

El Hadj A.B. HAIDARA

