Médaille du mérite sportif 2023 : 25 personnalités du monde sportif décorées par le colonel Assimi Goïta pour services rendus au sport malien

A la faveur de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance, 25 personnalités du monde sportif ont été décorées à la Médaille du Mérite sportif 2023 par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Une manière de rendre hommage à ces braves hommes et dames qui ont contribué à la promotion et au développement du sport malien. La remise officielle des médailles aux récipiendaires fera l’objet d’une cérémonie grandiose organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Elles sont au total 25 récipiendaires à être décorées à la Médaille du Mérite sportif par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, en marge de la fête de l’indépendance, à travers le décret présidentiel n°0534 du 20 septembre 2023. Elles sont issues de différentes couches du Mouvement olympique et sportif. En d’autres termes, il s’agit de différentes disciplines sportives, d’anciens athlètes et journalistes.

Parmi les médaillés figurent en bonne place le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, président de la Fédération malienne de tir à l’arc non moins ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Issa Traoré dit Laïs (ancien footballeur international de Yaoundé 72) Mamadou Seydou dit Babou Traoré (ancien capitaine de l’équipe nationale de basket-ball), Djibril Dramé (entraîneur de football et membre de la division sport de haut niveau), Lieutenant-colonel Cheick Mamadou Chérif Tounkara (président de la Fédération malienne de handball et président de la commission d’organisation de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta), Drissa Kamaté (directeur du Palais des sport Salamatou Maïga), Mohamed Oumar Traoré (secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Mali), Abdoulaye Coulibaly (trésorier général du Comité national olympique et sportif du Mali), Général de brigade Kéba Sangaré (ancien capitaine de l’Usfas vainqueur de la Coupe d’Afrique militaire), Général de brigade Moussa Moriba Traoré (ancien directeur du sport militaire 2012-2017), Lieutenant Koman M. Sidibé (ancien entraîneur de l’équipe nationale junior et senior de l’Usfas), Colonel Mamady N’Fany Diakité (président de la section football de l’Usfas et officier de sport militaire), Maréchal des logis-chef Sékou Diawara (ancien capitaine de l’équipe nationale hommes de volley-ball de l’Usfas), Sékou Massiré Sylla (président des Onze Créateurs de Niaréla et membre du comité exécutif de la Fédération malienne de football), Kissima Sylla (ancien athlète du Djoliba et secrétaire général de la Fédération malienne d’athlétisme), Général de brigade Sékou T. Niambélé (ancien président de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées), Mahamadou Draba (ancien athlète et actuel secrétaire général de la Fédération malienne de boxe), Amadou Diarra (président de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées).

Dans cette liste, on retrouve aussi Papa Oumar Diop (journaliste/reporter sportif de l’ORTM à la retraite et président de la commission média du Comité national olympique et sportif du Mali) et Dr. Halidou Maïga (médecin de l’équipe nationale A de football).

Parmi les médaillés à titre posthume, il y a feu Kandé Sy (ancien athlète de l’équipe nationale de basket-ball et ancien président de la Fédération malienne de basket-ball), feu Demba Coulibaly (ancien journaliste sportif de l’ORTM), feu Sadia Cissé (ancienne gloire de la génération de Yaoundé 72), feu Kamiche Ag Tahiste (ancien recordman de 5000 mètres).

On note également la présence d’une femme en la personne de Hamchétou Boubacar Maïga, ancienne basketteuse et championne d’Afrique de l’Afrobasket Dakar 2007.

Notons que la Médaille du Mérite sportif a été créée pour récompenser les sportifs, les dirigeants sportifs ainsi que les personnes ayant contribué au développement du sport, des activités physiques et sportives au Mali ou ayant rendu des services exceptionnels aux instances nationales ou internationales. C’est la troisième fois que ces médailles sont décernées au Mali.

