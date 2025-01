MENEFP : Quinze agents et cadres distingués pour les loyaux services rendus à la nation

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté, le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MENEFP) a organisé une cérémonie de remise de médailles à quinze récipiendaires. Présidé Madame par le Ministre Oumou Sall Seck, l’événement s’est déroulé le 7 janvier 2025 audit ministère. Au nombre de quinze, les récipiendaires ont été honorés pour les précieux et loyaux services rendus à la nation. Ces distinctions symbolisent leur engagement exemplaire et leur dévouement dans les domaines essentiels de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat.

Parmi eux, dix ont reçu la médaille de l’Étoile d’Argent du Mérite national avec effigie «Abeille», tandis que cinq ont été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre national. «Ce mérite est le fruit de votre engagement constant depuis plusieurs années dans l’accomplissement de vos missions. Je vous exhorte à poursuivre avec abnégation et engagement pour un développement harmonieux de notre pays», a déclaré Mme Seck Oumou Sall. Et d’ajouter, «ces distinctions honorifiques sont la consécration de notre dévouement et une source de motivation pour continuer à servir avec rigueur et abnégation». Ce moment mémorable restera gravé comme une véritable célébration du mérite et une reconnaissance appuyée du travail bien accompli par les agents et cadres du MENEFP, porteurs de l’espoir d’un Mali en plein essor !

MALI-METEO : Mme Tandia Fanta Traoré promue Directrice générale

Mme Tandia Fanta Traoré a été officiellement nommée Directrice générale de l’Agence nationale de la météorologie (MALI-METEO) lors du conseil des ministres du 8 janvier 2024. Cette nomination marque une étape importante pour l’organisme chargé des services météorologiques au Mali, notamment dans le contexte de l’importance croissante de la météorologie pour la gestion des ressources naturelles et la résilience face aux changements climatiques. A travers cette nomination, Mme Tandia Fanta Traoré a l’opportunité d’apporter son expertise et son expérience au renforcement des capacités de ​M​ali-Météo à fournir des prévisions fiables et à contribuer au développement durable du pays !

Commentaires via Facebook :