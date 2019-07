L’Association des jeunes premiers du Mali (AJPM) s’est donnée pour mission de sortir de l’ombre nos compatriotes qui se distinguent non seulement sur le plan professionnel, mais aussi social. C’est ainsi qu’elle vient de récompenser le directeur régional adjoint des douanes de Koulikoro, l’inspecteur des douanes Ibrahima Camara, à travers une attestation et une médaille. La cérémonie de remise s’est déroulée ce samedi au Palais de la culture Amadou Ham

L’événement, outre les membres de l’Association des jeunes premiers du Mali, a réuni les plus proches collaborateurs et amis et parents de l’heureux récipiendaire.

Pour le président de l’Association des jeunes premiers du Mali, le choix de l’inspecteur des douanes Ibrahima Camara, directeur régional des douanes de Koulikoro pour ce trophée n’est pas fortuit et a été surtout motivé par les témoignages sur les bienfaits de l’homme non seulement au plan professionnel mais aussi social. Il a rappelé que l’association, au-delà des autres actions, s’est aussi donnée pour mission de montrer à la face du monde nos compatriotes qui se distinguent dans leurs secteurs d’activité respectifs et dans leur environnement social.

Le bénéficiaire a apprécié à juste titre le choix porté sur sa modeste personne. “Je suis très content de ce trophée qui est pour moi un réconfort et surtout une source de motivation afin de faire mieux. J’en suis flatté. C’est vrai que dans le cadre professionnel j’ai reçu des distinctions, mais c’est la première que je reçois une reconnaissance venant de la société civile”, a souligné M. Camara. Il a dédié ce trophée à ses collègues douaniers, à sa famille et au Mali tout entier.

“Ce pays nous a tout donné et traverse des moments difficiles et j’espère bien qu’on s’en sortira, c’est pourquoi je dédié en premier lieu ce trophée au Mali, à mes collègues et ma famille”, a-t-il ajouté. Il a invité les jeunes au travail, à l’union et à la réconciliation pour faire face aux défis. Le récipiendaire a également remercié l’AJPM pour cette initiative.

Il faut préciser que bien avant l’inspecteur des douanes Ibrahima Camara, plusieurs de nos compatriotes intervenant dans différents secteurs ont été distingués par le passé par l’Association des jeunes premiers du Mali. Au registre ceux-ci, nous pouvons citer, entre autres, le guide religieux Chérif Ousmane Madani Haïdara, l’artiste Abdoulaye Diabaté…

Kassoum Théra

