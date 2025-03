Commerce : La société civile de Gao exige la baisse le prix du carburant…

C’est à travers un communiqué de presse des responsables de la société civile de Gao (Conseil Communal de la Jeunesse de Gao, Association des Revendeurs d’essences, Association des Revendeurs de Carbura (ARCG), CAFO Locale et le CNSC/ Gao) signé le 15 mars 2025, ont exigé aux revendeurs d’essence de revoir la baisse des prix du fait que depuis plusieurs mois, la population de la commune urbaine de Gao fait face à de graves difficultés qui rendent les conditions de vie de plus en plus précaires.

Pour les responsables des organisations de la Société civile de Gao, le manque d’eau potable : l’accès à l’eau potable est devenu un véritable défi pour de nombreuses familles. Les coupures d’électricité : Les interruptions fréquentes de courant perturbent la vie quotidienne des habitants, affectent le fonctionnement des commerces et des services essentiels comme les centres de santé, les écoles et les activités économiques locales. Et la flambée des prix des denrées alimentaires : Le coût des aliments de hase ne cesse d’augmenter. À ces problèmes s’ajoutent une hausse soudaine et inquiétante des prix du carburant (essence et gasoil) depuis le 13 mars 2025. Cette situation affecte directement le coût du transport, des marchandises et des services, aggravant encore plus les difficultés économiques de la population.

Et face à cette crise, et compte tenu de la rencontre qu’ils ont eu avec l’association des revendeurs d’essences, la FORC-G, ils lancent un appel aux vendeurs et revendeurs de carburant, qu’ils soient grossistes ou détaillants, à revoir à la baisse le prix du stock disponible dans les plus brefs délais. Car selon eux, il est essentiel de faire preuve de solidarité avec la population en cette période difficile. Ils rappellent également que des accords ont été conclus entre les vendeurs de carburant et le conseil communal de la jeunesse en 2024, ils demandent à toutes les parties concernées de respecter strictement ces engagements pour éviter une aggravation de la crise sociale et économique à Gao.

Pour cela, ils vont rester attentifs à l’évolution de la situation et en appelant l’ensemble des jeunes et des citoyens de Gao à rester mobilisés pour défendre les intérêts de la population en précisant qu’à partir du lundi 17 Mars 2025, toute personne vendant du carburant à un prix supérieur à ceux des accords pourrait être traduit devant les autorités compétentes afin de justifier son acte.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

