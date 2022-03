La gestion de l’Association de Santé Communautaire de Dialakorodji (ASACODIA) a été longtemps décriée par la population et par certains membres du comité de gestion qui accusent le président de ce comité, Cheick Keita, d’avoir utilisé l’argent de l’ASACODIA, sans rendre compte à personne. Cette mésentente a conduit à la mise en place d’un comité provisoire et un audit comptable et financier de l’ancien, dont les résultats ont été rendus publics, le dimanche 27 février 2022, au sein de la mairie, devant le maire et le président de la société civile de Dialakorodji. L’audit a révélé un manque de plus de 60 millions de FCFA dans la gestion de l’ancien bureau dirigé par Cheick Keita.

L’Association de Santé Communautaire de Dialakorodji (ASACODIA) se portait assez mal. Elle souffrait de graves problèmes de gouvernance qui ont conduit la population, à la suite de plusieurs rapports et alertes, à y consacrer un audit. Ces problèmes de gouvernance se caractérisent essentiellement par la « défaillance des organes de gouvernance et par l’irrationalité dans la gestion administrative comptable, financière et du matériel de l’asacodia».

A la suite du diagnostic opéré, des mesures d’assainissement ont été prises pour améliorer la gouvernance de l’Asacodia. Existence des comptes bancaires parallèles ; gestion calamiteuses des fonds de l’Asacodia ; le manque de transparence des activités et des comptes ; les absences fréquentes de vote du budget en assemblée générale, de validation des comptes des années écoulées ; la séparation entre l’ordonnateur et le comptable et même la tenue rigoureuse des comptes, créent une opacité dans le fonctionnement des ASACO et favorisent la mauvaise gestion et les abus de biens sociaux.

Outre les préjudices directement liés à ces insuffisances, il en résulte une défiance des usagers à l’égard de l’association. L’audit révèle un trou de plus de 60 millions de FCFA pendant les 15 mois de gestion de l’ancien bureau dirigé par Cheick Keita. Après avoir effectué l’audit, Kamadou Tenentao a fait des recommandations qui, selon lui permettront à l’Association de Santé Communautaire de Dialakorodji (ASACODIA) de se relever et de continuer à jouer son rôle primordial. Il s’agit du remboursement de l’argent détourné par les auteurs ; de l’organisation régulière des réunions et assemblées générales ; l’uniformisation des frais d’accouchement etc. Le président du comité provisoire de gestion de l’asacodia, Abdoulaye Keita, avait au préalable, présenté le bilan des 8 mois qu’ils ont fait à la tête de la structure, tout en dévoilant les progrès et les difficultés rencontrées.

Moussa Samba Diallo

