Le siège de la MISAHEL (Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel) a servi de cadre, les 23 et 24 septembre 2022, à la tenue de l’atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le management des ONG (Organisations non gouvernementales) et le Genre. Cet atelier de deux jours a été organisé par l’Association TERIYA-TON, en partenariat avec la MISAHEL. L’objectif général dudit atelier est de contribuer à la promotion de la paix au Mali.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le chef par intérim de la MISAHEL, Hugues Martial PENDA NGBEMBOUA, en présence du président de l’Association TERIYA-TON, Sirama M Coulibaly ; de la formatrice, Mme Traoré Nathalie, cadre à la MISAHEL, Observateur des droits de l’Homme et point focal genre et d’autres personnalités. Les Organisations de la société civile ont besoin d’acquérir les outils nécessaires qui leur permettront d’être professionnelles, organisées, représentatives avec un impact sur le terrain. Afin d’apporter sa contribution à la consolidation de la paix au Mali et à la professionnalisation de la société civile, l’Association TERIYA- TON a sollicité la MISAHEL pour l’organisation d’un atelier de formation sur le genre et la gestion des organisations. Cet atelier de deux jours a porté sur le Genre, la Gestion administrative et financière, le leadership, le management, la mobilisation des ressources et la motivation.

Selon Sirama M Coulibaly, l’Association TERIYA-TON est le fruit d’une amitié nourrie entre les jeunes de différentes classes sociales ayant tous comme objectif de contribuer au développement socioéconomique de nos populations. Créée le 26 mars 2017, l’Association TERIYA-TON a pour but de soutenir les efforts de l’union africaine dans ses objectifs de l’unité, de la paix et l’intégration africaine. Pour sa part, le chef par intérim de la MISAHEL, Hugues Martial PENDA NGBEMBOUA, a indiqué que l’objectif principal de cet atelier est de renfoncer les capacités d’un certain nombre d’organisations de la société civile, plus particulièrement des femmes et des jeunes en ce qui concerne le management des organisations et les questions du genre. Selon lui, chaque année, ce genre de formation est organisé au profit des organisations. Enfin, il a précisé que cet atelier regroupe 25 participants venant de 8 Associations différentes.

A.S

Commentaires via Facebook :