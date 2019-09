Arrivée ce matin dans la ville mystérieuse de Tombouctou, l’équipe de médiation du gouvernement Malien a vite signé un protocole d’entente avec le collectif « Tombouctou réclame ses droits ».

– Maliweb.net– Ce document, dont nous nous sommes procurés une copie, engage le gouvernement du Mali à entreprendre de façon diligente un vaste programme d’investissement pour le développement de cette région. Il s’agit, entre autre, de reprendre les travaux de la route Ngoma-Coura, Léré, Nianfunké, Tombouctou au plus tard le 25 nombre 2019 et d’inscrire dans la Déclaration de politique générale du Premier Ministre, Dr Boubou Cissé, un plan de sécurisation de la région de Tombouctou.

Pour ce faire, le Collectif s’est engagé à lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes et dans la ville de Tombouctou après la signature du protocole d’entente. Ensuite, poursuit le document, les jeunes se sont engagés à participer à la sensibilisation et l’information sur le plan de sécurisation avant, pendant et après les travaux de la route Ngoma-Coura, Léré, Nianfunké, Tombouctou.

Par ailleurs, au cours de cette médiation pour lever le blocus sur le trafic de la ville, le collectif a soulevé d’autres doléances relatives, « au bitumage de la route de Kabara ( 3 KM), la réhabilitation de celle de Kabara-Kariomé, l’augmentation de la subvention des petits bateaux de la COMANAV, la subvention du vol commercial Bamako-Tombouctou-Bamako, de mettre un bac supplémentaire pour la traversée du fleuve, de relever le plateau technique de l’hôpital régional de Tombouctou, d’indiquer la programmation de la construction de la route Tombouctou-Taoudéni ».

L’équipe de la médiation du gouvernement était conduite par le ministre porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré, accompagné de ses homologues des infrastructures et de l’équipement, du Dialogue social, du travail et de la fonction publique. Avant le collectif avait réclamé la présence physique du Premier ministre Dr Boubou Cissé, qui est en déplacement à Paris. Récemment les revendications relatives à la réhabilitation des routes sont devenues une pomme de discorde entre les autorités de Bamako et les jeunes des régions de Kayes, Tombouctou et Gao. Des barricades érigées sont devenues monnaies courantes.

A chaque fois, le gouvernement Boubou Cissé est parvenu à éteindre le feu ou l’ardeur des manifestants avec des promesses. L’on s’interroge d’où l’Etat sortira des ressources financières pour satisfaire toutes ces doléances.

A suivre !

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION RÉPUBLIQUE DU MALI

CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ——————————PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

———————————-

CENTRE D’INFORMATION GOUVERNEMENTALE DU MALI (CIGMA) Tombouctou : levée de toutes les restrictions sur les routes et dans la ville suite à un accord entre le Gouvernement et le Collectif « Tombouctou réclame ses droits »

Tombouctou, première étape de la mission Gouvernementale conduite par le ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, Yaya Sangaré et accompagné par ses collègues des infrastructures et de l’Équipement Mme Traoré Seynabou Diop du Dialogue social, du Travail et de la Fonction Publique, Monsieur Oumar Hamadoun Dicko a été soldée par la signature d’un protocole d’ Entente entre le Gouvernement du Mali et le Collectif « Tombouctou réclame ses droits ».

A travers le protocole d’Entente :

le Gouvernement s’engage à « reprendre les travaux de la route Ngoma-coura-Léré-Niafunké au plus tard le 25 novembre » « inscrire dans la Déclaration de Politique générale du Premier ministre, une proposition du plan de sécurisation de la région de Tombouctou »

le Collectif « Tombouctou réclame ses droits » s’engage, pour sa part, à « lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes et dans la ville de Tombouctou après la signature du présent protocole », « participer à la sensibilisation et à l’information sur le plan sécuritaire avant, pendant et après les travaux de la construction de la route Ngoma-coura-Léré-Niafunké-Tombouctou »



Après la signature du Protocole d’ Entente, le Collectif « Tombouctou réclame ses droits » a présenté d’autres doléances à la mission gouvernementale, notamment :

bitumer la route de Kabara (5km) ;

augmenter la subvention des petits bateaux de la COMANAV ;

subventionner le tarif du vol commercial Bamako-Tombouctou-Bamako ;

mettre à disposition un bac supplémentaire pour la traversée ;

relever le plateau technique de l’hôpital régional de Tombouctou ;

indiquer la programmation pour la construction de la route Tombouctou –Taoudénit ;

réhabiliter la route Kabara-Koriomé.

Après Tombouctou, la délégation gouvernementale poursuit sa mission à Gao et à Ménaka.

Le Centre d’Information Gouvernementale du Mali (CIGMA)

Bamako, le 11 septembre 2019

