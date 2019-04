D’un coût de 25 millions de FCEFA, le projet a été entièrement financé par la Banque Atlantique s’inscrit dans le cadre du RSE de l’établissement financier

C’est dans une ambiance de fête que les populations de Kèniébougou ont accueilli le Directeur général de la Banque Atlantique Mali, Habib Bledou et sa délégation à la faveur de l’inauguration des infrastructures de système solaire photovoltaïque d’eau et d’électricité.

C’était le lundi 6 avril en présence le Directeur général de l’Agence des énergies renouvelables (AER), Souleiman Berthé, Dramane Diakité ; Sékou Kane, 1er adjoint au maire de Konodimini. Deux lampadaires solaires, de l’électrification du centre de santé et de trois classes, l’installation de lampadaires solaires, un système d’adduction d’eau potable et des fournitures de séchoirs constituent le lot de fournitures offerte aux populations de Kéniébougou, dans la commune de Konodimini, un village situé à quelque 200 km de Bamako, et 44 km de Ségou.

D’un coût total de 25 millions de FCEFA, le projet, entièrement financé par la Banque Atlantique s’inscrit dans le cadre du RSE de l’établissement financier. Un engagement pris en novembre 2018.

Il s’agit d’un système d’adduction d’eau potable pour l’approvisionnement des ménages, l’électrification de trois salles de classe en vue d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants, de la construction de deux latrines au sein de l’école, de la réalisation de deux lampadaires solaires pour l’éclairage public, de la formation de techniciens locaux en vue d’assurer la maintenance des équipements, le tout visant à améliorer les conditions de vie des populations, notamment les femmes et les enfants.

L’initiative relève d’une tradition pour les filiales de la banque d’investir dans la résilience a travers le monde.

Les interventions de la banque se font autour d’un axe social avec éducation et santé, un axe de promotion de l’entrepreneuriat féminine et l’accompagnement des jeunes, un autre axe de l’environnement.

Dans son adresse Habib Bledou a rappelé les objectifs du projet. « financement et fournitures de système solaire photovoltaïque avec l’AER. À travers ce projet la Banque s’investissait dans réalisation d’une série de projets en zone rurale en vue de relier les populations des infrastructures sociales de base, notamment en matière d’eau et d’énergie respectueuse de faciliter l’accès à la santé et à l’éducation.

La Banque Atlantique est un acteur de référence, reconnu au Mali, fortement impliqué dans la transformation économique du pays. Son engagement citoyen s’articule autour de 4 axes d’intervention (social, entreprenariat, environnement et culture) afin d’innover dans son modèle, faisant émerger les bases d’une économie responsable.

3ème plus grand Groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, la Banque au symbole de cheval galopant est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).

Il est à noter que l’AER, est le partenaire technique de l’opération qui assuré la mise en œuvre des activités de formation des utilisateurs et des techniciens locaux en vue de la maintenance des équipements. Son directeur a, dans son mot d’ouverture de la cérémonie, félicité le donateur tout en rappelant que le projet cadre avec la vision du gouvernement de

Après avoir procédé à la coupure du ruban symbolique, la délégation à visité les différents infrastructures réalisées.

Mohamed Naman Keita

