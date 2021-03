Visite du Premier ministre à Mopti : des actes qui vont changer la vie des populations

Gestion de la crise, lancement des chantiers et inauguration d’infrastructures… le séjour de Moctar Ouane aura un impact sur le cours des événements en 5è région

Le Premier ministre, Moctar Ouane, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est arrivé hier à Mopti où il effectue une visite de trois jours. À sa descente d’avion à l’aéroport international Mopti Ambodedjo, le chef du gouvernement a été accueilli par le gouverneur de la région, le colonel-major Abass Dembélé.

Cette visite du Premier ministre intervient au lendemain de l’attaque survenue sur l’axe Lélehoye-Téssit contre une unité de relève montante des Forces armées maliennes. Cette attaque a couté la vie à 33 éléments et fait 14 blessés. C’est pourquoi, le premier acte posé par Moctar Ouane à son arrivée en 5è région a été d’aller au camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo de Sevaré où il s’est incliné pieusement devant la stèle dédiée aux militaires maliens et étrangers morts pour le Mali.

Après Sévaré, Moctar Ouane s’est rendu à Mopti où, dans la pure tradition malienne, il est allé directement rendre une visite de courtoisie aux autorités religieuses et coutumières de la Venise malienne. Il a, en effet, été reçu par Baba Touré, chef de village de Mopti et Abdoulaye Bouma Konaké, imam de la Grande mosquée de la ville.

AU CONTACT DES POPULATIONS– Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Mohamed Salia Touré, Porte-parole du gouvernement, qui fait partie de la mission, a indiqué à la presse que conformément au premier axe du Plan d’action du gouvernement portant sur le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, le Premier ministre et toute son équipe ont affiché une volonté forte d’aller au contact des populations. L’objectif étant d’abord de leur signifier la présence de l’État à leurs côtés et recueillir leurs attentes, les difficultés et défis auxquels elles sont confrontés au quotidien.

Selon le Porte-parole du gouvernement, c’est dans ce cadre qu’il y a quelques semaines, Moctar Ouane était à Kayes pour l’inauguration du pont de cette ville. À Mopti, a précisé le porte-parole, le Premier ministre est à la tête d’une délégation de douze ministres pour cette visite de trois jours. D’autres régions suivront, a annoncé Mohamed Salia Touré.

Le Porte-parole du gouvernement a souligné aussi que la visite de Mopti sera marquée par trois temps forts. D’abord, a-t-il indiqué, le chef du gouvernement présidera la réunion du Cadre politique de gestion de la crise au Centre. Toute chose, qui selon lui, répond à une approche nouvelle qui est celle d’aller au contact des populations, des acteurs locaux pour échanger avec eux sur cette crise et les impliquer dans la recherche de solutions.

Il estime que les solutions viendront de là car il ne faut pas toujours rester à Bamako, imaginer des solutions et les faire descendre sur le terrain. Mais, il s’agit plutôt de venir au contact des populations qui souffrent de cette crise, échanger avec elles, identifier les acteurs et voir comment les valoriser et les impliquer dans la recherche de solutions.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ- À cet effet, le Porte-parole du gouvernement dira que le Premier ministre ira à Konna, Sofara et Bandiagara. D’après lui, le deuxième temps fort de cette visite va consister à lancer les travaux de la route 2×2 voies de Sevaré à Mopti. À ce niveau, le ministre Touré rappelle que la route est un facteur d’intégration entre les communautés et d’intégration économique. Et c’est aussi un facteur de renforcement de la sécurité qui est une attente forte des populations de la Venise malienne.

Le troisième temps fort qu’il a souligné sera l’inauguration de l’unité d’hémodialyse de l’hôpital Sominé Dolo. Mais en plus de ces activités, Mohamed Salia Touré a fait savoir que le Premier ministre et sa délégation iront également à la rencontre des victimes des violences communautaires. En plus, il a annoncé que chaque ministère sectoriel qui accompagne le Premier ministre a prévu des activités dans son domaine.

Au cours de sa visite à Mopti, le Premier ministre ira visiter les sites des déplacés internes au camp officiel de Sokoura et y remettra des dons alimentaires. Aussi, il remettra des équipements aux femmes de la Région et partagera un repas de corps avec les militaires. Ce n’est pas tout. Le chef du gouvernement se rendra à Konna où il visitera le port de pêche et les réalisations des projets PSDG. Avant de regagner Bamako, Moctar Ouane rencontrera les cadres, les élus et la société civile de la Région de Mopti.



Envoyé spécial

Dieudonné DIAMA