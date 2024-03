83e session du conseil d’administration de la BDM-SA : Des performances remarquables avec un total-bilan de plus de 2277 milliards F CFA en 2023

Un produit net bancaire de plus de 95 milliards F CFA

La Banque de développement du Mali (BDM-SA) a tenu le samedi 9 mars la 83e session de son conseil d’administration à l’hôtel Radisson Collection. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour des travaux. Il s’agit, entre autres, de l’examen de la mise en œuvre des recommandations de la Commission bancaire de l’Umoa formulées lors des missions de vérification de fin 2021 et 2022, l’examen et approbation des manuels politiques et de procédures dans le cadre de la poursuite de la mise en conformité de la Banque avec les disposition

Les travaux de la 83e session du conseil d’administration de la BDM-SA étaient placés sous la présidence du président du conseil d’administration l’ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani qui avait à ses côtés le directeur général de la structure Ibrahima Ndiaye.

De cette session, il ressort que nonobstant la conjoncture économique défavorable en 2023, la BDM-SA demeure le premier groupe bancaire malien à réaliser des performances remarquables avec un total-bilan de plus de 2277 milliards F CFA et un produit net bancaire de plus de 95 milliards F CFA.

Le président du conseil d’administration a profité de cette occasion pour rappeler que l’année 2023 s’est déroulée dans un contexte toujours difficile caractérisé par la persistance de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plusieurs années, par les conséquences économiques et financières du conflit russo-ukrainien, par les intérêts géopolitiques mais aussi les pressions inflationnistes et le resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale.

Dans ce contexte éprouvant, il a ajouté que leur établissement s’est débattu, tout au long de l’année, pour apporter aussi les corrections aux insuffisances relevées par les missions de vérification de la commission Bancaire de novembre 2021 et d’octobre 2022. “Les travaux de correction de ces insuffisances qui ont mobilisé la direction générale de la Banque, les filiales et les succursales ainsi que les cadres de notre institution, ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants et ont mis la Banque en conformité dans plusieurs aspects de sa gouvernance”, a soutenu le président du Conseil d’Administration.

Toutefois, pour les reliquats à prendre en charges et pour le respect des engagements pris vis-à-vis du régulateur, il a exhorté les administrateurs et la direction à redoubler d’efforts pour obtenir un taux plus honorable de correction de ses insuffisances au 31 mars 2024.

Le président du conseil d’administration de soutenir qu’au titre du total-bilan, le Groupe affiche un chiffre confortable de 2272 milliards de F CFA, de même qu’il a enregistré une hausse des parts du marché national dans l’ordre de 2,67 % pour les ressources et 1,33 % pour les emplois.

A l’heure du bilan, le président du conseil d’administration dit noter avec satisfaction qu’il a tenu toutes ses promesses, les objectifs prévisionnels dans tous les compartiments ayant été atteints, voire dépassés.

“Cette résilience de notre Institution est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Il me plait donc d’adresser mes sincères remerciements à la direction générale et au personnel de tout le Groupe BDM, mais aussi aux administrateurs et aux actionnaires. Mes remerciements vont plus particulièrement aux administrateurs représentant les actionnaires notamment la BOA-BMCE Group, partenaire historique de la BDM-SA, mais aussi la Boad, pour leurs précieux concours dans nos dossiers de financement, notamment celui de la campagne cotonnière ainsi que leurs apports techniques aux différents projets de la BDM-SA”, a ajouté Ahmed Mohamed Ag Hamani.

L’année 2024 s’annonce, selon le président du conseil d’administration, sur des perspectives prometteuses au niveau national comme l’attestent le taux de croissance de 5,3 % et la maitrise de l’inflation à 2,1 % projetés par la Banque centrale.

Concernant les activités du Groupe, le président d’ajouter qu’elles s’ouvrent avec le début du déroulement du plan à moyen terme 2024-2027 porteur de beaucoup de projets d’envergure pour son établissement, notamment : le projet de filialisation des succursales du Sénégal et du Togo ainsi que la création de celles du Niger et du Bénin ; la poursuite de la prospection, pour notre implantation en République de Guinée en Afrique de l’Ouest et dans les pays d’Afrique centrale ; le projet de digitalisation de certaines activités de la Banque et les divers investissements prévus pour le renforcement du capital humain, le lancement de la phase d’étude pour la construction du nouveau siège.

“Pour la première année de mise en œuvre du plan à Moyen Terme, qui prévoit des résultats ambitieux, tout comme pour les exercices suivants, il faut une mobilisation effective des actionnaires, des administrateurs, de la direction générale et de l’ensemble du personnel. Les différents agrégats présentés augurent un bon espoir à cet effet”, a-t-il ajouté avant de solliciter le soutien sans faille et toujours contant des actionnaires et de nos partenaires dans la quête de ressources pour financer les différentes activités.

Aussi au cours de cette session, le conseil d’administration a ainsi adressé ses vives et chaleureuses félicitations à la direction générale et à l’ensemble des collaborateurs du Groupe bancaire pour les performances réalisées et qui consolideront davantage la position du Groupe BDM dans l’Uémoa.

Notons que le secrétaire général du comité syndical Papa Sadio Traoré a salué l’endurance de la direction qui justifie les résultats.

Kassoum Théra

