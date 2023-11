Pomme : Un fruit succulent !

La pomme est un fruit consommable, produit par le pommier. De son nom scientifique malus domestica, c’est un fruit originaire de l’Asie centrale. Il existe différentes variétés de pommes en fonction du territoire et des saisons.

Il est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de consommer au moins 3 fruits par jour tout en retenant que les fruits occupent une place importante dans l’équilibre alimentaire et le maintien d’une santé optimale et le bien-être en général.

La pomme dégageant toutes ces caractéristiques est un fruit qui se mange cru que cuit, et entre également dans la composition de certains plats comme les desserts. Elle est riche en vitamines (vitamine A, B, C…) et minéraux (phosphore, magnésium, potassium…), en fibres, avec une bonne teneur en eau.

Les pommes sont également des fournisseurs naturels d’antioxydants cruciaux, notamment les catéchines et la quercétine. Ces éléments sont des agents puissants dans la lutte contre les radicaux libres, des molécules instables susceptibles d’endommager les cellules du corps. La pomme réduit le risque de constipation, facilite le sommeil et lutte contre le stress.

Cependant, la pomme devient rare et chère au Mali, nous explique Sanata Diarra, vendeuse de fruit : “Nous avons fait deux semaines sans que les pommes n’arrivent au Mali à cause de la hausse du dédouanement. On ne gagne plus rien mais on est obligé d’en vendre pour satisfaire notre clientèle”.

Aïssata Niambélé

(Stagiaire)

