Plus de 873,774 tonnes de riz paddy, 321,990 tonnes de produits maraîchers et plus de 83,601 tonnes de produits de diversification. Tels sont les objectifs de la campagne agricole 2019 – 2020 dans la zone Office du Niger. L’annonce a été faite à N’Bewani ce jeudi 8 juillet en présence du ministre de l’Agriculture,Moulaye Ahmed Boubacar. Quant à la campagne précédente, elle s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes malgré l’insécurité qui sévit dans les zones de production. Cependant, les exploitants déplorent la réduction considérable de la quantité des engrais subventionnés.

Après le lancement officiel de la campagne à Bougouni en juin par le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita. Le ministre de l’Agriculture accompagné par son homologue de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a procédé, au lancement officiel de la campagne agricole 2019 – 2020 dans la zone Office du Niger. Pour l’occasion ils étaient accompagnés par le PDG de l’Office du Niger Dr M’Baré Coulibaly.

Ce lancement était aussi l’occasion pour le ministre de l’Agriculture de visiter quelques endroits stratégiques des zones de production. A ce niveau, notons la visite du fameux barrage de Markala, ensuite le Point A et quelques périmètres dans la zone de Macina notamment à Kolongo. Pendant ces brefs moments de découvertes, le Ministre Ahmed Boubacar a échangé directement avec les exploitants pour s’imprégner de leur situation.

Le lancement proprement dit a lieu à M’Bewani en présence des autorités administratives et politiques. Le Ministre et sa délégation ont été accueillis sous les mélodiesd’une animation folklorique. Ensuite le PDG de l’Office Dr M’Baré Coulibaly a pris la parole. Dans son allocution, il a fait étalage des résultats de la campagne 2018 – 2019. Nonobstant l’insécurité dans les zones de production et la faible disponibilité de l’eau en période d’étiage du fleuve, 819,897 tonnes de riz paddy, 360,40 tonnes de produits maraîchers et 25.000 tonnes de produits de diversification ont été produits.

Pour la présente campagne, les objectifs sont ambitieux : 873,774 tonnes de riz paddy, 321, 290 tonnes de produits maraîchers sont en ligne de mire. Le PDG Coulibalya demandé aux exploitants de redoubler d’effort.

« Exploitants et administrateurs doivent se donner la main et conjuguer leurs efforts pour la réussite des objectifs et nous pouvons le faire »a-t-il laissé entendre

Le représentant des exploitants, Abdoulaye Daou a aussi profité de l’occasion pour exposer les problèmes auxquels ils font face.

« Vraiment nous souffrons. La quantité d’engrais subventionnés est véritablement basse et cela constitue un frein dans l’atteinte de nos objectifs »a – t-il formulé comme doléance.

C’est donc après toutes ces interventions que le ministre de l’Agriculture à bord d’un tracteur, le visage souriant et confiant a donné le ton de la nouvelle campagne par une scène de labour qui sera suivie par une visite du nouveau périmètre aménagé de 500ha dans le casier de Tiongoba.

Dioro CISSE (notre correspondant à Segou)

