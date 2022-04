La 77e session du conseil d’administration de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) s’est tenue le samedi 26 mars 2022 dans la salle de conférence de la banque. C’était sous la présidence du président du conseil d’administration, Ahmed Mohamed Ag Hamani, qui avait à ses côtés côté le nouvel administrateur/directeur général Ibrahim Ndiaye.

Les travaux de cette session avaient pour but, pour les administrateurs, d’examiner et adopter les comptes individuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2021. Ainsi, de cette 77e session du conseil d’administration de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), il ressort que malgré le contexte économique particulièrement difficile, la BDM-SA est le 1er groupe bancaire malien à réaliser des performances particulières comparativement à 2020, avec un total bilan de plus de F CFA 1800 milliards (+ 19,48 %), un produit net bancaire de près de F CFA 74 milliards (+ 17,19 %). Partant de ces résultats, le conseil d’administration a adressé ses vives félicitations à la direction générale et à l’ensemble du personnel du groupe bancaire pour les performances réalisées qui consolident davantage la position du Groupe BDM sur le marché bancaire régional. Avant de les exhorter à persévérer dans l’effort afin de continuer à hisser le Groupe BDM aux premiers rangs des groupes bancaires de l’Umoa.

Notons que le conseil d’administration de la BDM-SA (maison mère) a été précédé par la tenue des sessions de conseil d’administration des filiales de la Côte d’Ivoire (BDU-CI), le 15 février, du Burkina Faso (BDU-BF), le 17 mars, et de la Guinée-Bissau (BDU-SA), le 18 mars 2022. Les trois entités ont toutes réalisé des résultats forts appréciables.

Cette session a été l’occasion pour le président du conseil d’administration, Ahmed Mohamed Ag Hamani, pour demander à toutes et à tous de redoubler d’effort pour la BDM-SA afin qu’elle continue d’être la première banque de la sous-région et peut-être aussi un jour une présence sur le plan international.

Il a rendu hommage au comité syndical de la BDM-SA pour son discours responsable mesurant non seulement les défis à relever pour ses membres mais aussi pour la structure. Kassoum Théra

BDM-SA : Le comité syndical accueille à bras ouverts la nouvelle équipe dirigeante

A l’ouverture des travaux la 77e session du conseil d’administration de la BDM-SA, l’occasion fut opportune pour le comité syndical d’adresser au nom de l’ensemble des travailleurs de la banque leurs mots de bienvenue et de reconnaissance au nouvel administrateur/directeur général Ibrahim Ndiaye mais surtout de lui soumettre des doléances.

Dans son adresse aux administrateurs, le secrétaire général du comité syndical de la BDM-SA, Papa Sadio Traoré, a exprimé toute sa gratitude aux organes de gouvernance, en particulier les hommes et les femmes de valeur qui les composent, de leur disponibilité à bien garder leur trésor commun : la BDM-SA. Il a rappelé que la chute de l’activité économique du fait de la pandémie, du risque pays, du ralentissement des échanges internationaux, du boycott de la campagne cotonnière ont fortement marqué l’exercice 2021.

“Les braves travailleurs de la BDM-SA, ô combien résilients, ont répondu à l’appel du devoir sous le leadership de M. Bréhima Amadou Haïdara, administrateur/directeur général sortant, en jouissance de ses droits à la retraite. Nous tenons à le remercier des loyaux services rendus et à lui souhaiter bon vent”, a introduit le secrétaire général. Il a félicité l’administrateur/directeur général Ibrahima Ndiaye et son adjoint Bekkaî Traoré pour la mission à eux confiée.

“Nous leur apportons le salut et le soutien de taille de nos camarades de labeur, de joie, de dialogue et de combat. Avec ces deux grands témoins de nos actions, et le Directeur Général Adjoint Ouadii Lahlou, nous avons foi à un partenariat social continu et fécond”, a poursuivi Papa Sadio Traoré.

Le secrétaire général du comité syndical d’ajouter qu’en syndicat responsable, ils comptent soumettre dès le mois prochain leur programme de sensibilisation de leurs camarades du Mali profond.

“Ces missions conjointes (Syndicat-RH) visent à écouter, à comprendre, à rassurer et à aider la cheville ouvrière dans ses efforts inlassables pour une BDM-SA plus forte et plus grande et pour développer leur sentiment d’appartenance”, a-t-il précisé. Courant deuxième trimestre, a-t-il poursuivi, le comité syndical soumettra aussi leur plan de formation. “Et courant troisième trimestre, nous ferons une étude sur les conditions d’octroi de prêt au personnel bancaire de la place. Les recommandations vous seront transmises. D’ici là, installez-vous confortablement”, a exhorté le premier responsable du comité syndical de la BDM-SA.

“Nous comptons beaucoup sur vous pour nous aider à faire de ce rêve une réalité au-delà de notre périmètre de consolidation, au bénéfice du prolétariat, nous avons ouï-dire de la BDM-SA”, a déclaré Papa Sadio Traoré.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :