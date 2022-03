La Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC) vient d’initier un cadre d’échange et de partage d’information avec les hommes de médias. Cette 1ère édition appelée café presse-DGCC a eu lieu, le vendredi 25 mars 2022 au grand Hôtel de Bamakov sous la présidence de Boukadary Doumbia, Directeur Général de la DGCC. Ce fut l’occasion pour le patron de la DGCC de rassurer ses compatriotes quant à la disponibilité des produits à la veille du mois sacré de ramadan. « On est en mesure de rassurer la population aujourd’hui qu’il n’ y aura pas de rupture de stock. Le mois de ramadan se passera dans des conditions plus que normales », a-t-il déclaré.

Le cadre désormais institué permet à la presse et à la DGCC de comprendre toutes les préoccupations liées à la disponibilité, l’approvisionnement, la maîtrise des prix des produits commerciaux. Dans cet ordre d’idées, les hommes de médias auront la facilité de comprendre la régulation, les effets nocifs des contrebandes et tous les autres sujets du domaine pouvant mettre fin aux rumeurs sur les prix.

Dans son exposé, le Directeur Général de la DGCC a indiqué que la présente rencontre a pour but d’établir le contact entre sa structure et les professionnels des médias. « C’est un cadre de partage et d’échange sur ce que nous faisons en tant que structure de l’Etat. Chaque semaine, il y a des aspects liés au prix qui sont traités par les médias. Il y a des efforts tangibles et non tangibles fournis par l’Etat pour soulager les populations », a-t-il expliqué.

Pour mieux éclairer la lanterne des journalistes, Boukadary Doumbia dira que le suivi et l’approvisionnement ne sont pas les seules missions de la DGCC. « Nous faisons des activités transversales. On ne peut pas être partout pour surveiller. Les brigades de veille, c’est une exception, ce n’est pas la règle. Nous avons 6 équipes qui sillonnent à Bamako et une équipe par région. Les moyens sont donc limités», a-t-il précisé.

L’inquiétude se rapportant à la disponibilité des produits de première nécessité n’a pas été occultée par le DG de la DGCC. « On est en mesure de rassurer la population aujourd’hui qu’il n’ y aura pas de rupture de stock. Le mois de ramadan se passera dans des conditions plus que normales. Il peut exister des petits problèmes d’accessibilité. Mais grâce à l’effort des autorités en matière de distribution, nous avons anticipé. Aujourd’hui, il y a un plan d’urgence de sécurité alimentaire qui entend importer plus de 200 000 tonnes de riz. Aujourd’hui, nous avons des opérateurs qui se sont engagés à approvisionner le marché à hauteur de plus de 5000 têtes de bœufs pour le mois de ramadan. L’Etat travaille à s’attaquer sur les difficultés engendrées par l’embargo, mais l’effet de l’embargo est marginale », a-t-il déclaré.

La Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de commerce, de consommation et de concurrence, et d’assurer la coordination, le contrôle et la mise en œuvre de ladite politique. A ce titre, elle est chargée entre autres d’élaborer la réglementation et de veiller au respect en matière de commerce, de protection du consommateur et de concurrence ; de rechercher, de constater, de poursuivre et de sanctionner les infractions à la réglementation en la matière.

Sidiki Dembélé

