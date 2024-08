Classement des banques de l’UEMOA : La Commission bancaire confirme le leadership de la BMS au Mali

La Commission bancaire de l’Union économique ouest-africaine (UEMOA) vient de confirmer la position de leader de la Banque malienne de solidarité (BMS-SA) au Mali. En effet, la BMS-SA s’est classée 8e sur les 133 banques en activité dans la sous-région. Ce classement confirme non seulement la première position de la Banque, mais aussi et surtout le leadership de son Directeur Général, Lanfia Koïta. Chaque année, l’attente de la publication du rapport de la Commission bancaire de l’UEMOA est très attendue par les Etablissements de crédit de la sous-région. Cette «Police» des 133 banques de l’UEMOA examine rigoureusement le fonctionnement, la gouvernance de ces Institutions de crédit en activité dans la sous-région et fait son classement annuel.

Publié le 26 juillet 2024, le rapport annuel pour l’exercice 2023 a donc procédé comme d’habitude au classement des banques de la zone UEMOA (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Bénin, Togo, Niger et Guinée Bissau). Un classement effectué en fonction de la taille du bilan, du volume des dépôts et des crédits à la clientèle des 133 banques en activité. Il ressort de cette hiérarchisation officielle que la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) se classe 8e dans la sous-région. Ce qui augure de sa bonne santé financière et sa résilience face aux chocs endogènes et exogènes à l’image de l’amélioration des principaux indicateurs de performance du secteur bancaire de la sous-région amorcée depuis les précédentes années. Ce classement confirme indéniablement, la première position de la BMS-SA au Mali.

Le rapport de 356 pages de la commission bancaire de l’UEMOA indique que, après moult examens, le secteur bancaire est dominé par les banques ivoiriennes à la tête desquelles se trouve la Société Générale CI suivie de Coris Bank du Burkina Faso. Puis cinq autres banques ivoiriennes se suivent juste avant la BMS-SA en 8e position sur les 133 établissements bancaires en activité de l’Union.

La Banque de Développement du Mali (BDM-SA) est la seconde banque malienne classée. Elle occupe la 11e position dans le classement. Quant à la Banque Nationale pour le Développement Agricole (BNDA), elle occupe la 20e place.

Naby

