Le samedi 13 avril 2023, s’est tenue au centre international de conférence de Bamako la cérémonie de commémoration du 30ème anniversaire de la Journée nationale de la libération du RWANDA « KWIBORA 30 » au Mali. Organisée par l’Ambassade de la République du Rwanda au Sénégal qui couvre le Sénégal, le Mali, la Gambie, le Cap Vert et la Guinée Bissau en collaboration avec la Communauté Rwandaise au Mali , cette tribune a été opportune pour les participants de rendre hommage aux victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi, et de saluer les héros qui ont combattu cette génocide notamment la bravoure de l’ Armée Patriotique Rwandaise dirigée par Monsieur Paul KAGAME.

La commémoration du Génocide perpétré contre les Tusti est une tradition bien établie par la communauté rwandaise au Mali, qui, avec ses ‘frères’ du Mali et d’ailleurs, rend hommage aux victimes de 1994.

En effet, chaque année la commémoration faite sous la dénomination KWIBUKA, se déroule pendant 100jours à travers le monde du 7 avril au 03 juillet.

A l’occasion un vibrant hommage est rendu aux victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994, de restaurer leur dignité, plus de faire comprendre au monde les évènements tragiques que le Rwanda a traversé post, et durant le Génocide période durant laquelle, pendant 100jours, plus d’un million de Tutsi ont trouvé la mort à cause de leur appartenance ethnique.

Cette commémoration est également le lieu de rappelé l’intervention de l’Armée Patriotique Rwandaise ( FPR) dirigée par M. Paul KAGAME , qui a vaincu les génocidaires .

Dans son intervention l’ Ambassadeur du Rwanda au Mali, Sénégal, en Gambie , au Gap Vert et en Guinée Bissau, M. Jean Pierre Karabaranga, après avoir fait un rappel historique du tragique évènement de 1994, rappelé les condamnations du Génocides par les Nations Unies, a remercié les autorités maliennes représentées ce jour par une forte délégation parmi laquelle le ministre des Affaires Etrangère , M. Abdoulaye Diop.

« Le 7 avril et au-delà, nous demandons au Mali de se tenir comme à l’accoutumé, en solidarité avec le Rwanda. Nous vous demandons de le faire pour honorer la mémoire de tous les Rwandais qui ont perdu la vie, et en mémoire du Capitaine sénégalais Mbaye Diagne et tant d’autres qui ont fait de leur mieux pour nous venir en aide pendant au moment le plus sombre du Rwanda. », a déclaré M. M. Jean Pierre Karabaranga à l’occasion.

Et d’ajouter « Nous ne doutons pas de la solidarité habituelle du peuple malien, en cette période de 100 jours de commémoration, pour préserver le récit véridique de l’histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994 afin que le monde puisse associer les mots “plus jamais ça” avec des actions tangibles visant à empêcher que l’histoire tragique, comme celle d’un génocide ne se reproduise plus ni au Rwanda ni ailleurs à travers le monde. ».

A noter que la cérémonie a également enregistré des messages Kwibuka délivrés par des jeunes de la communauté Rwandaise au Mali, en plus des témoignages , l’allumage de la flamme de bougie en mémoire aux victimes sans oublier la signature du Livre d’Or.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

