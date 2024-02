AES : Les orientations économiques expliquées aux équipes de la Banque mondiale par le ministre Alousséni Sanou

Le ministre de l’Économie et des Finances M. Alousséni Sanou, s’est entretenu vendredi dernier (26 janvier 2024) avec les différentes équipes du Groupe de la Banque mondiale dans le Sahel (bureaux du Tchad, Burkina, Niger, Mali). Celles-ci étaient réunies à Bamako sous la coordination de Mme Clara Da Silva, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sahel. Le ministre Sanou a donc profité de l’occasion pour éclairer les hauts cadres de l’Institution de Bretton Woods sur les motivations et les orientations économiques de l’Alliance des États du Sahel (AES). Une organisation mise en place par le Mali, le Burkina Faso et le Niger en vue d’une meilleure coordination de leurs actions de développement, de défense et de sécurité tout en renforçant l’intégration des économies et des peuples.

Gouverneur de la Banque mondiale au Mali, Alousséni Sanou a également expliqué à ses interlocuteurs sa vision sur le positionnement des activités de l’institution financière en vue de leur arrimage sur les priorités des différents États. Il a ainsi profité de l’occasion pour exposer le processus d’élaboration du nouveau Plan de développement du Mali à l’horizon 2063.

La Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sahel, Mme Clara Da Silva, a remercié le ministre de l’Economie et des Finances pour sa disponibilité et pour la qualité de la coopération entre le Mali et son Groupe.

Commentaires via Facebook :