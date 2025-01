Bamako : les experts de l’AES se penchent sur la création de la Banque régionale d’investissement

Les experts en développement de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sont réunis à Bamako. Une réunion en prélude à la rencontre, le 16 janvier prochain, des ministres de l’alliance sur l’opérationnalisation des actions prioritaires du pilier « développement ». La cérémonie d’ouverture de la réunion des experts a eu lieu, ce mardi 14 janvier, au Centre International de Conférence de Bamako (CICB).

Cinq sujets de développement sont au menu de la réunion des experts, à savoir : la création de la Banque Régionale d’Investissement ; le prélèvement confédéral AES ; la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES ; les projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique des pays de la Confédération ; l’harmonisation d’une politique de la commande publique (centrale d’achat pour les produits stratégiques en lien avec l’approvisionnement correcte des pays de l’AES).

Aux dires du ministre Alousséni Sénou qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux au CICB, la centrale d’achat permettra de fournir aux marchés AES des denrées de première nécessité à des prix maîtrisés. Le ministre malien de l’Economie et des Finances a aussi exhorté les experts à proposer un chronogramme de mise en œuvre de la banque d’investissement AES. « Le transport des personnes et des biens doit être une réalité aussi bien sur les eaux, dans l’air, par la route que par le chemin de fer ».

Le ministre Sénou a rappelé l’urgence de trouver des solutions concrètes à la crise énergétique dans l’AES. « Vous avez la capacité intellectuelle nous comptons sur vous sortir des recommandations pertinentes », a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances. C’était la présence de ses homologues de l’Industrie et du Commerce, et des Transports et des Infrastructures.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :