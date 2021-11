Le ministre de l’Economie et des Finances M. Alousséni SANOU a reçu en audience, ce vendredi 12 novembre 2021, Monsieur Norman Messer, directeur Pays pour le Mali du Fonds international de Développement agricole (FIDA) avec résidence à Dakar, en visite au Mali du 07 au 12 novembre 2021, dans le cadre d’une mission conjointe (Gouvernement du Mali/FIDA) de supervision des programmes et projets financés par le FIDA au Mali.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux personnalités de faire le point de la coopération entre le Fonds international de Développement agricole (FIDA) et la République du Mali.

Le ministre de l’Economie et des Finances a apprécié les appuis du FIDA au Mali, notamment en faveur des populations des zones rurales dont les projets ciblant particulièrement les jeunes et les femmes. Il a expliqué la volonté du gouvernement de développer davantage des projets permettant de développer la production locale et l’autosuffisance à travers l’agribusiness. Il a remercié au nom des plus hautes autorités le directeur ainsi que l’ensemble des hauts responsables du FIDA, pour le bon état d’esprit de partenariat avec le Mali.

Quant à M. Norman Messer, il s’est dit satisfait de la qualité de la coopération avec le Mali et de la bonne exécution des projets communs en cours. Lors de la rencontre, il a annoncé sa volonté d’accompagner davantage le Mali, à travers le nouveau cycle de financement (FIDA 12) qui est en cours d’élaboration, au regard des résultats enregistrés.

Lors de la rencontre le ministre de l’Economie et des Finances et le directeur Pays pour le Mali du FIDA ont signé une convention de don d’un montant de 539 970 Dollars US soit environ 309,60 millions de FCFA au titre du mécanisme de Relance en faveur des populations rurales (RPSF II) au profit des jeunes bénéficiaires du projet FIER impactés par la COVID-19.

Le Fonds international de Développement agricole (FIDA) est une institution spécialisée du système des Nations unies et a pour mission de mobiliser des investissements publics et privés en faveur de l’agriculture et du développement des entreprises rurales dans les zones rurales.

A la date du 31 octobre 2021, le portefeuille actif du FIDA comprend onze opérations finançant quatre projets pour un montant total d’environ 90,679 milliards de FCFA. Dans ce total, sept opérations sont en dons pour un montant total de 47,716 milliards de FCFA, soit 52,62% et quatre opérations en prêts pour un montant total de 42,962 milliards de FCFA, soit 47,38%.

Les quatre projets financés par les opérations du FIDA sont :

– le Projet de Formation professionnelle, Insertion et appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER) ;

– le financement inclusif des filières agricoles (INCLUSIF) ;

– le Multi-Energies pour la Résilience et la Gestion Intégrée des Terroirs (MERIT) ;

– Le Programme régional conjoint Sahel en réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements Climatiques au Mali (SD3C).

Commentaires via Facebook :