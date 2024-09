Coopération Mali-Chine : Plusieurs accords importants signés entre les deux pays à Beijing

Le 3 septembre 2024 marque un tournant décisif dans la coopération entre le Mali et la Chine, avec une série d’accords importants signés à Beijing dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC). Le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA, a profité de sa visite en Chine pour renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines du numérique, de l’énergie solaire et des infrastructures, avec des entreprises de premier plan comme Huawei, PowerChina, TBEA, et CCIC.

Lors de sa visite au siège de Huawei, le Président GOÏTA a signé un mémorandum d’entente entre la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) et Huawei Mali, dans le cadre du projet « Mali Numérique ». Ce partenariat ambitieux prévoit le déploiement de 1000 km de fibre optique, la construction d’un datacenter de dernière génération, et le renforcement de la surveillance vidéo dans les grandes villes du Mali. Ce projet, soutenu également par la China International Telecommunication Construction Corporation (CITCC), vise à faire du Mali un modèle en matière de transformation numérique en Afrique. « La transformation numérique est cruciale pour l’innovation et la croissance économique du Mali », a déclaré le PDG de Huawei, M. Peng, soulignant l’importance de ce partenariat pour l’avenir du pays.

Projets énergétiques avec PowerChina

Dans le domaine de l’énergie, le Président GOÏTA a également visité PowerChina, une entreprise ayant déjà réalisé plusieurs projets au Mali, tels que les barrages hydroélectriques de Gouina et Félou. PowerChina a présenté ses futurs projets, notamment la construction de centrales solaires à Safo, avec une capacité combinée de 105 mégawatts. Selon Mme Bintou Camara, ministre de l’Énergie et de l’Eau, ces projets renforceront considérablement l’autosuffisance énergétique du Mali dans les deux prochaines années. « PowerChina est un partenaire stratégique pour le Mali, et nous espérons finaliser rapidement les accords financiers pour accélérer la réalisation de ces projets vitaux », a déclaré la ministre à l’issue de la visite.

Le Président GOÏTA a également rencontré les représentants de TBEA, une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire. Celle-ci prévoit de construire une centrale solaire de 100 mégawatts dans la région de Kéniéba, ainsi qu’une ligne électrique pour renforcer le réseau dans cette zone. Cette initiative fait partie d’un plan plus large visant à promouvoir les énergies renouvelables au Mali.

Outre les projets dans le secteur de l’énergie et du numérique, le Président GOÏTA a reçu en audience les dirigeants de CCIC, une entreprise active dans les secteurs minier et commercial. L’entreprise a exprimé son intérêt pour la construction d’un laboratoire de produits minéraux à Bamako et la mise en place d’un cadre commercial pour faciliter les échanges entre la Chine et le Mali.

Ces différents accords témoignent du dynamisme des relations Mali-Chine et de la volonté du Mali de s’inscrire résolument dans une ère de modernisation technologique et d’autonomie énergétique.

Madiassa Kaba Diakité

