Les liens de coopération entre maliens et émiratis au beau fixe.

Le Gouvernement du Mali a réceptionné ce dimanche 10 mai 2020, un important lot de matériels sanitaires dans le cadre de la lutte contre le #Covid-19.

Ce don des Émiratis a été symboliquement reçu par le Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, M. Ibrahima Abdoul LY.

Cette réception porte sur 10 tonnes de matériels sanitaires, soit 300 mille gants, 32 mille couvres chaussures, 20 mille masques chirurgicaux, 6000 hydro-gels, 3 mille 600 lingettes, et 5 mille kits de test pour le #Covid-19.

70 maliens, bloqués aux Émirats Arabes Unis depuis le début de la crise sanitaire, sont rentrés au bercail par le même vol gratuitement grâce aux interventions du Président de la République, S.E.M Ibrahim Boubacar KEITA, et du Premier ministre, S.E.M Dr Boubou CISSE.

Les 70 passagers ont subi les tests, et seront mis en quarantaine en respect des mesures sanitaires en la matière.

Toutes ces actions sont le fruit de l’entretien téléphonique entre son Altesse Sheikh Abdallah, président de l’action Humanitaire et S.E.M Reem Al Hashemy et Mr le Premier Ministre, suivi d’un autre entre S.E.M Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, et Son Altesse Sheikh Mohamed, Prince Héritier Abu Dhabi .

Tous ensemble, nous réussirons le combat contre le #Coronavirus.

Respectons les gestes barrières.

Cellule Communication du Ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine !