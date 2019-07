« Je suis séduit par le projet de la route de soie ». Telle est la déclaration du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, hier, à Koulouba, après la signature d’un mémorandum entre le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, et l’ambassadeur de la Chine, Zhu Liying, marquant l’adhésion du Mali à l’initiative, appelée en mandarin, « la ceinture et la route » du Président Chinois, Xi Jinping.

-Maliweb.net- La rentrée économique 2019 du patronat du Mali a été mise à profit par les autorités maliennes pour officialiser l’adhésion de notre pays au projet de l’ambitieux projet de la route de Soie.

Pour l’ambassadeur de la Chine, cette nouvelle route ouvre devant les deux pays des nouvelles perspectives d’une coopération gagnant-gagnant, d’un développement commun et d’une communauté de destin.

Le diplomate chinois de poursuivre que le projet 120 milliards de dollar, dont 70 milliards de dollars déjà investi par la Chine, a enregistré l’adhésion de 131 pays. Il a rappelé que, lors du dernier sommet à Beijing sur la coopération internationale de la Route de Soie, ont été adoptés les principes de la transparence, du respect de l’environnement et de la lutte contre de la corruption. Cette initiative envisage la connexion et la coordination de la politique du développement, d’investissements de commerce et d’échanges humains, selon l’Ambassadeur Zhu Liying.

Le ministre des affaires étrangères et le président du Patronat du Mali ont indiqué que l’adhésion du Mali au projet « la route de soie » viendra enrichir le développement des entreprises de droit malien, favorisera la création d’emplois et augmentera les recettes fiscales.

Le président de la République IBK dit être séduit par ce projet. « Il sera un projet structurant et d’amitié entre les peuples si nous nous d’en faire une réalité. C’est un projet fraternel qui contient le souci d’aider et de construire l’autre partie du reste du monde, à rehausser l’humanité. Le Mali a compris cela et y adhère pleinement », a déclaré le Président IBK

Ce projet, lancé en 2013 par le président Xi Jinping, est appelé en mandarin “La ceinture et la route». Il relie la Chine à l’Europe via l’Asie centrale, et route maritime via l’océan indien. Pour la réalisation du projet, la Chine a déjà financé des chantiers qui sont essentiellement ports, autoroutes, liaisons ferroviaires, centres industriels… La Chine a également racheté le troisième port de Turquie, près d’Istanbul, considéré comme un important point de jonction. La formule de la “route de soie” se trouve appliquée également à toutes sortes d’investissements, accords diplomatiques et projets extrêmement divers, jusqu’en Amérique latine et… dans l’Arctique.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

