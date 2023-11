Coopérations Mali-Russie : Les retombées de la mission du ministre Sanou à Moscou !

Le ministre de l’Economie et des Finances a informé le Conseil des ministres des résultats de la mission qu’il a conduite du 12 au 19 novembre 2023 à Moscou, Fédération de Russie.

Le ministre de l’Economie et des Finances à la tête d’une forte Délégation a effectué une visite de travail du 12 au 19 novembre 2023 à Moscou.

Outre le ministre de l’Economie et des Finances, la délégation comprenait le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre des Mines, des cadres de la Présidence, du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, du ministère de l’Economie et des Finances, du ministère de l’Energie et de l’Eau, du ministère des Mines et du ministère chargé de la Communication.

La mission avait pour objectif de participer, sur invitation de la Fédération de Russie au Forum International sur le Transport du 14 au 16 novembre 2023 et de poursuivre les échanges et les négociations sur la mise en œuvre et l’opérationnalisation des engagements pris par les entreprises d’Etat Russes lors de la mission du 09 au 18 octobre 2023.

En termes de résultats, la délégation a signé un mémorandum et poursuivi les discussions pour la mise en œuvre des mémorandums signés lors de la mission du 09 au 18 octobre 2023.

Dans le domaine de l’aérospatiale, la délégation a signé un mémorandum d’entente et un accord de confidentialité. Les échanges se poursuivront entre les équipes techniques pour finaliser le cahier des charges.

Dans le secteur de l’énergie, vu le besoin urgent de renforcer les capacités de production en énergie, il a été convenu avec la société NOVAWIND la réalisation du projet de centrale solaire pour une capacité de 200 MWc. Pour ce faire, il a été retenu la réalisation des centrales solaires de Bougouni (100 MWc) et de Sanankoroba (140 MWc sur le même site) et les travaux de construction de la ligne 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-Bamako devront être exécutés avant le 31 décembre 2024.

Concernant le secteur des mines, deux (02) mémorandums d’entente et un relevé des conclusions sont en cours de mise en œuvre. Par rapport à l’approvisionnement du Mali en certains produits stratégiques (engrais, blé, produits pétroliers), la délégation a poursuivi les discussions sur la finalisation des contrats avec les sociétés Demetra, Demex.

Pour des contraintes de logistiques et de délai, il a été convenu de se focaliser sur l’urée (120 000 tonnes) et les produits pétroliers (60 millions de litres au lieu de 150 millions de litres).

Dans le secteur des Transports et dans le cadre de la construction d’une ligne de chemin de fer, la société STM a transmis son offre technique qui doit être validée par la partie malienne afin de lui permettre de présenter son offre financière.

Les différents engagements feront l’objet de suivi au niveau ministériel.

Commentaires via Facebook :