Il a passé quelques heures à Bamako avant de s’envoler le lundi dans l’après-midi pour N’Djamena : Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l’Union africaine, s’est notamment entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Tête-à-tête, réunion de travail élargie, déjeuner… et au menu des discussions : la transition et le sort des soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d’un mois.

Le président malien de transition a communiqué de façon très lapidaire à l’issue de la visite de Macky Sall. Dans un tweet, le colonel Assimi Goïta évoque des discussions ayant porté sur « la bonne marche de la transition et l’appui de l’Union africaine » et sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Sénégal.

L’année dernière, 11 accords dans des domaines très divers – transports, commerce, santé… – avaient été conclus : de source diplomatique malienne, les deux chefs d’État devaient en faire le suivi. Surtout, Macky Sall et Assimi Goita ont évoqué le sort des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako et inculpés officiellement vendredi 12 août pour notamment, « complot contre le gouvernement » et « atteinte à la sécurité de l’État. »

Les autorités maliennes les accusent d’être des « mercenaires », Abidjan assure que ce sont des soldats de l’armée régulière venus en soutien à la mission onusienne dans le pays, la Minusma. Ce que les Nations unies ont confirmé avant de faire machine arrière, en raison, semble-t-il, de dysfonctionnements administratifs.

Plusieurs tentatives de médiation – celle du Togo notamment – sont en cours. Elles n’ont jusqu’ici pas permis de trouver d’issue. Le président de l’Union africaine va donc, à son tour, tenter de trouver les voies d’une sortie de crise négociée, à l’amiable, entre le Mali et la Côte d’Ivoire.

« J’ai noté la disponibilité du Mali à dialoguer nous allons poursuivre avec la Côte d’Ivoire », a déclaré Macky Sall, en sortant du palais de Koulouba. Aussi, il a qualifié ses échanges avec le président malien de transition de « francs », sans entrer dans les détails des demandes et des points de blocage.

Cyrille Coulibaly

