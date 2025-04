Humanitaire : L’Italie fait don de vivres au gouvernement au profit des populations affectées par la crise humanitaire et économique

Les dons des vivres composés de diverses denrées de première nécessité ont été reçus par le Ministre-Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali. La distribution de kits alimentaire a eu lieu dans les locaux de l’Office des produits agricole du Mali. Donation est financée par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), dans le cadre de l’« initiative régionale d’urgence en faveur des populations affectées par la crise humanitaire et économique au Mali et Sénégal ». Selon le ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, la valeur des denrées alimentaires remise est estimée à 45 millions FCFA. Ces kits alimentaires sont composés de 450 sacs de riz de 50 kg, 125 sacs de mil de 100 kg, 900 Paquets de spaghetti, 100 sacs de sucre de 50 kg, 150 sacs de lait en poudre de 25 kg et 200 bidons d’huile de 20 litres.

Ils sont destinés aux couches déshéritées du Mali. Pour le ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, les dons de vivres devraient soutenir les efforts déjà déployés par les plus hautes autorités du pays. En plus des dons, Redouwane Ag Mohamed Ali a indiqué que l’accompagnement de l’Italie se manifeste sur le terrain grâce à la mise en œuvre de « l’initiative présidentielle brigade verte pour l’emploi et l’environnement ». Selon lui, ce projet s’emploie à aménager 3000 ha de terre dégradées dans les régions de Kayes, et de Nioro du Sahel. Et contribue à former 1 500 jeunes en technique de production agro -foresterie pour la gestion des parcelles aménagées.

A sa suite, l’Ambassadeur d’Italie à Bamako, Stefano A. Dejak a déclaré que cette distribution de kits alimentaires est un vaste engagement de l’Italie au Mali. Ce geste, a-t-il dit, favorise des interventions dans les domaines de la sécurité alimentaire. Les dons de vivres réceptionnés par le e Commissariat à la Sécurité Alimentaire seront distribués à plusieurs orphelinats de Bamako, de Koutiala et aux enfants vulnérables et déplacés de Douentza.

Siaka DIAMOUTE NE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :