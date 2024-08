Le Mali s’apprête à participer au 9ème Sommet du Forum de Coopération Sino-Africaine (FOCAC) à Beijing, un rendez-vous crucial pour renforcer ses liens avec la Chine. Ce sommet sera l’occasion de discuter de projets stratégiques dans les domaines de l’économie, de la sécurité et du développement durable.

Le 9ème Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, marquant une nouvelle étape dans les relations entre la Chine et les pays africains. Cet événement majeur, placé sous le thème “Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau“, réunira une quarantaine de chefs d’État africains, dont le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta.

Les attentes du Mali au FOCAC 2024

Le sommet de Beijing intervient dans un contexte international particulièrement tumultueux. La montée en puissance des alliances entre pays émergents, la résurgence des tensions entre grandes puissances et la fin de l’hégémonie américaine traditionnelle redessinent la carte géopolitique mondiale. Ce forum sera l’occasion pour la Chine de réaffirmer son rôle en tant que partenaire stratégique incontournable pour l’Afrique, en particulier pour des pays comme le Mali, qui cherchent à diversifier leurs partenariats internationaux.

Pour le Mali, ce sommet est d’une importance capitale. Le pays, engagé dans une refondation politique et économique après plusieurs années de turbulences, voit dans le FOCAC une opportunité de renforcer sa coopération avec la Chine, tout en affirmant sa souveraineté sur la scène internationale. La participation du Colonel Assimi Goïta à cet événement traduit la volonté du Mali de consolider ses relations avec un partenaire qui a toujours respecté ses choix stratégiques et ses valeurs.

Au cœur des discussions entre les deux nations, plusieurs dossiers prioritaires seront abordés, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, des énergies renouvelables, des infrastructures, des mines, de l’industrie et de l’éducation. Le Mali espère ainsi obtenir des financements et un soutien technique pour des projets d’envergure nationale, tels que la construction de centrales hydroélectriques et solaires, le développement d’infrastructures industrielles et la modernisation des établissements d’enseignement supérieur.

Une coopération sino-malienne renforcée

La relation entre le Mali et la Chine ne date pas d’hier. Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1960, les deux pays ont su tisser des liens étroits, fondés sur une coopération mutuellement bénéfique. La Chine, en tant que principal partenaire économique du Mali en Asie, a financé et soutenu plusieurs projets de développement au Mali, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé, et des infrastructures.

Lors du FOCAC 2024, le Mali entend renforcer cette coopération en explorant de nouvelles pistes de collaboration. Parmi les projets en cours de discussion figurent la création d’un parc technologique au Mali, l’installation de systèmes de navigation par satellite, et la recherche de financements pour des projets d’énergie hydroélectrique. La Chine, de son côté, souhaite consolider son influence en Afrique de l’Ouest et se positionner comme un acteur clé du développement économique et social du continent.

Des enjeux multiples pour le Mali

La participation du Mali au FOCAC 2024 ne se limite pas à des enjeux économiques. Le sommet offre également une plateforme pour aborder des questions de sécurité régionale et de coopération militaire. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires au Sahel, le Mali cherchera à obtenir le soutien de la Chine dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité, tout en renforçant ses capacités de défense.

Enfin, le sommet de Beijing sera l’occasion pour le Mali de réaffirmer son engagement en faveur d’une gouvernance souveraine et autonome, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques équilibrés. Pour le Colonel Assimi Goïta, ce sommet représente une opportunité de montrer que le Mali, malgré les défis auxquels il est confronté, reste un acteur engagé et résolu sur la scène internationale.

Le FOCAC 2024 s’annonce donc comme un rendez-vous crucial pour le Mali, qui entend y jouer un rôle de premier plan en vue de consolider ses acquis et de préparer l’avenir. Le sommet sera suivi de près, tant au Mali qu’à l’international, en raison des enjeux stratégiques qu’il recouvre pour l’ensemble du continent africain.

Correspondance particulière

