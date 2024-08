«Les Peuples malien et marocain, liés par la fraternité, l’histoire, le voisinage partagent une vision commune sur de nombreux sujets géostratégiques»

Lors de la réception offerte par l’Ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayène marquant le 25e anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI, le 30 juillet dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop a mis un accent particulier sur le symbolique de la Fête du Trône et la coopération entre le Maroc et le Mali. “J’avais annoncé ne citer qu’un seul exemple des liens solides entre le Mali et le Maroc, mais comment ne pas évoquer l’Initiative internationale de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique ?” soulignera Abdoulaye Diop dans son discours que nous publions en intégralité.

Je voudrais commencer par adresser mes vifs remerciements à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, mon frère Driss Isbayène, pour son aimable invitation à célébrer, avec nos frères et sœurs du Maroc, et avec les amis du Maroc au Mali, le 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc. Bien plus qu’une journée de célébration et de souvenir, la cérémonie qui nous réunit ce jour, et à laquelle nous sommes honorés de participer, illustre la symbiose qui unit indéfectiblement le Trône et le peuple. Ainsi, il me plaît d’adresser, au nom de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, du gouvernement et du peuple maliens, une bonne et joyeuse fête du Trône à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, au gouvernement et au peuple frère du Maroc.

Excellences ; Mesdames et Messieurs,

Les Peuples malien et marocain, liés par la fraternité, l’amitié, l’histoire, le voisinage et une longue tradition de coopération, partagent une vision commune sur de nombreux sujets géostratégiques et sont déterminés à renforcer leur partenariat spécial pour le bénéfice de nos Peuples. Pour ne citer qu’un exemple illustratif des liens solides entre le Mali et le Maroc, comme vous le savez, au 7e siècle, nos deux pays constituaient les pièces maitresses du commerce transsaharien qui a fait la renommée des villes de Tombouctou et Djenné au Mali, Fès et Marrakech au Maroc. Au-delà des liens économiques et commerciaux, déjà forts entre le Mali et le Maroc, ce commerce a permis un brassage des cultures et des populations que nous sommes heureux de voir se poursuivre et se raffermir avec le temps. Je suis particulièrement heureux, Monsieur l’Ambassadeur, de noter que l’impulsion politique au plus haut niveau de nos États respectifs a non seulement consolidé ces liens, mais a ouvert la voie à leur renforcement et à leur diversification pour couvrir désormais des pans entiers de la vie économique, financière, sociale, culturelle, artistique et religieuse de nos pays. J’avais annoncé ne citer qu’un seul exemple des liens solides entre le Mali et le Maroc, mais comment ne pas évoquer l’Initiative internationale de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique ? Ce projet structurant et intégrateur est la manifestation, sans aucune équivoque, de la solidarité agissante d’un pays frère et ami, qui a choisi, au moment où la région du Sahel traverse une crise sécuritaire, d’apporter un soutien précieux qui contribuera non seulement à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales aux pays du Sahel, mais qui nous permettra également d’offrir des opportunités d’emploi, de revenu et donc de stabilité à notre jeunesse.

Excellences ; Mesdames et Messieurs,

Avant de conclure, je voudrais réitérer la disponibilité constante des plus hautes Autorités maliennes et du peuple malien à œuvrer avec le gouvernement et le peuple marocains afin de faire de notre coopération bilatérale un bel exemple de coopération sud-sud au bénéfice de nos populations respectives. Pour terminer, au nom de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, je réitère nos vœux ardents de santé, de réussite et de succès à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, dans l’accomplissement de sa Très Haute et Noble Charge de conduire la destinée du Royaume du Maroc”.

xxxx

Hierno Hass Diallo, ancien ministre des affaires religieuses et du Culte

” Il y a un lien de sang entre le Mali et le Maroc “

Au-delà de mon invitation par l’ambassadeur, ma présence à cette cérémonie se justifie par le tropisme marocain qui se manifeste en moi, au regard de tout ce qu’on a pu poser comme jalons en son temps et qui continue dans les relations entre le Maroc et le Mali dans le domaine religieux, la formation des imams. Le Maroc et le Mali, au-delà de la distance, c’est le même pays. L’importance que ce royaume accorde au Mali en dit beaucoup. La clinique pour enfants à Sébénicoro… Au regard de cela, au regard de l’histoire, nous sommes liés par beaucoup de choses… Cela sans oublier le respect que ce pays accorde aux autorités de la transition, ce pays nous respecte dans le droit à la différence. Il était normal que je sois là, pour un approfondissement plus large de nos relations. Mon vœu le plus ardent c’est que nous continuions à œuvrer pour que cette coopération nous apporte plus encore parce que je sais que ça peut nous apporter plus. L’avantage du Mali dans ses relations avec le Maroc, c’est que nous vivons presque les mêmes réalités. Le Maroc est un pays maritime mais n’a pas de ressources minières. Les ressources humaines du Maroc lui ont permis d’être ce qu’il est aujourd’hui. Des milliers d’étudiants sont formés au Maroc et qui sont des capitaux des ressources humaines.

Par rapport à cette question d’indépendantiste, le Maroc a donné l’exemple en gérant le cas du Sahara, cela peut nous servir aussi. Sans oublier qu’il y a un lien de sang entre le Mali et le Maroc, ceux qui connaissent l’histoire le savent. Le Maroc peut nous permettre d’atteindre ce que nous souhaitons dans le respect des choix stratégiques définis par les autorités notamment le président de la transition.”

xx

Youssouf Z Coulibaly Secretaire General du groupe parlementaire d’amitié Mali-Maroc :

“Le Maroc nous respecte dans nos choix”

Je suis là avec plusieurs casquettes. Premièrement, je suis un ancien du Maroc, pour y avoir fait mes études jusqu’au doctorat. Deuxièmement, je suis le secrétaire général du groupe parlementaire d’amitié Mali Maroc et troisièmement, le Maroc est un pays frère et ami. C’est pour toutes ces raisons que je suis là sans oublier que j’ai été invité aussi par son excellence l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali.

C’est un sentiment de joie et de fierté qui m’anime en parlant des relations d’amitié et de fraternité existant entre le Mali Maroc. Comme vous avez remarqué dans les discours de l’Ambassadeur SE Driss Isbayène et du ministre Abdoulaye Diop, ils ont tous révélé que nos deux pays et nos deux peuples sont liés par l’histoire et aussi nous entretenons une coopération gagnant-gagnant. Le Maroc nous respecte dans nos choix et nous accompagne dans ce sens. C’est pourquoi, nous remercions le peuple marocain surtout Sa majesté le Roi Mohammed qui nous offre chaque année beaucoup de bourses d’études, forme nos imams et… Ce sans oublier les relations de coopération dans les domaines des infrastructures comme l’hôpital périnatal, la cimenterie et les banques. Pour moi le Mali a avec le Maroc une coopération très silencieuse, très objective qui permet à nos populations de profiter des retombées de cette relation”

Commentaires via Facebook :