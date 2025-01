L’annonce a été faite hier via un communiqué signé du Président de la Transition, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Général d’armée Assimi Goïta. Le communiqué précise que «dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens, le Président de la Confédération des États du Sahel informe l’opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l’AES, à compter du 29 janvier 2025».

Toutefois, signale le communiqué, les anciens passeports demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration. «Cependant, les citoyens de la Confédération détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) en cours de validité peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l’AES conformément aux règles en la matière», précise le communiqué du Président de la Confédération.

Le Général d’armée Assimi Goïta rassure les populations de l’espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l’effectivité de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Cette annonce de mise en circulation des passeports intervient suite à la rencontre de validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité de la Confédération AES, tenue en novembre dernier à Bamako.

Cette rencontre avait réuni le ministre chargé de la Sécurité du Mali, le Général de division Daoud Aly Mohammedine et ses homologues du Niger, le Général de brigade Mohamed Toumba et du Burkina Faso, le Commissaire-divisionnaire de police Mahamadou Sana.

Cette validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité (passeports et cartes nationales d’identité) a pour but de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d’intégration plus poussée, conformément à la vision des autorités de Transition des trois pays.

L’annonce de la mise en circulation des passeports de l’AES par son Président, hier, est le couronnement des différentes initiatives prises dans ce sens.

Bembablin DOUMBIA

