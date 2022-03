Bamako, 9 Mars 2022

L’Italie vient en aide au peuple malien en ces temps difficiles pour l’émergence sécuritaire et alimentaire.

Avec une contribution au Comité de la Croix Rouge Internationale de 670 millions de F CFA et une au bras humanitaire de l’Union Européenne, ECHO, toujours au Mali de 1,330 Milliards de FCFA, l’Italie démontre sa volonté d’être auprès de la population malienne, surtout à cette partie du peuple la plus touchée par les émergences humanitaires.

La contribution au Comité de la Croix Rouge internationale est adressée surtout aux victimes d’explosif et au déminage territorial des mines et des engins explosifs, mais aussi au soutien des personnes handicapées au Mali. Cette contribution à pour but d’équiper les structures sanitaires au Mali et répondre aux nécessités des personnes handicapées ou rendu handicapés par des explosifs.

Cette contribution de 1,330 Milliards à l’organisation humanitaire de l’Union Européenne au Mali, ECHO, s’intitule « Contribution au plan de réponse humanitaire de ECHO au Mali pour renforcer le soutien aux populations vulnérables au Mali ».

L’intervention italienne a pour but de soutenir en particulier les parties les plus fragiles de la population malienne exposée aux crises humanitaires, c’est-à-dire femmes, anciens et enfants.

Inclus des actions de tutelle de leur protection spécifique aux conséquences de l’exposition aux crises humanitaires en cours dans différentes zones du Mali.

Par ces interventions, l’Italie répond rapidement aux appels des organisations d’intervention humanitaire au Mali qui se trouvent actuellement en difficulté à cause de l’augmentation des besoins des populations maliennes frappées par la crise humanitaire, en raison des événements conflictuels et de la crise alimentaire en cours dans le Pays.

L’Ambassadeur d’Italie au Mali, Stefano A. DEJAK

