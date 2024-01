Lutte contre le terrorisme : Washington intensifie sa présence en Afrique de l’Ouest

Avec la percée russe et chinoise au Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Etats-Unis aussi sont en négociation pour essayer d’accroitre leur présence militaire en Afrique de l’Ouest. Washington se prépare avec l’installation de drones de reconnaissance et l’utilisation des aérodromes de trois pays côtiers à savoir : le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Bénin.

La situation sécuritaire qui prévaut au Sahel a déjà commencé à répercuter sur les pays côtiers qui font frontière avec ces Etats du Sahel (Mali, Niger et Burkina Faso).

Le Nord du Togo, proche de la frontière avec le Burkina Faso, est constamment visé par des attaques terroristes qui font des victimes civiles et militaires. Ces deux dernières années, le Nord du Bénin, frontalier avec le Niger, est aussi touché par des attaques meurtrières à Kaobagou et Guimbagou.

Bien que la Côte d’Ivoire ait connu aussi une attaque à Grand-Bassam, elle craint avec le Ghana de nouvelles insurrections jihadistes sur leur territoire, qui peuvent faire basculer la situation sécuritaire déjà tendue dans ces pays.

Si dans les pays sahéliens, les Russes et les Chinois font des percées en créant des bases militaires et en fournissant des renseignements pour aider ces Etats sahéliens dans la lutte contre le terrorisme, les Américains en font de même pour les pays côtiers pour éviter un déferlement des militants islamistes vers le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Bénin en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Selon le quotidien économique et financier américain, le Wall Street Journal, les Etats-Unis cherchent à installer des drones militaires le long de la côte ouest-africaine notamment avec le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Bénin. Le quotidien américain ajoute que les négociations préliminaires ont même commencé entre les deux parties.

“Washington mène des négociations préliminaires pour autoriser ses drones de reconnaissance à utiliser les aérodromes de trois pays côtiers : le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Bénin. Cet effort viserait à stopper la propagation d’Al-Qaïda et de Daech dans la région, selon des responsables américains et africains. Les Etats-Unis peuvent aussi rediriger une partie de l’aide destinée au Niger, aux pays de la côte atlantique”, peut-on lire dans les colonnes du prestigieux journal américain.

A l’égard de plusieurs commentateurs que ce soit sahéliens et pays côtiers estiment que les Etats-Unis veulent juste contenir la Russie en Afrique de l’Ouest. D’après eux, ces mêmes drones existent au Niger, mais combattent-ils les jihadistes dans ce pays ? Et pourquoi ne pas équiper les armées des pays sahéliens pour combattre les jihadistes ?

“Après avoir été chassé du Sahel pour son soutien et complicité avec les groupes terroristes Al-Qaïda et Daech, l’Occident se rabat sur les pays côtiers pour continuer sa basse besogne de pillage des ressources avec la complicité des dirigeants corrompus. Les peuples côtiers doivent les chasser de leurs territoires”, encourage ce commentateur.

Ousmane Mahamane

