Un mois après son arrivée, le nouvel ambassadeur de l’Inde au Mali, Anjani Kumar, a organisé une réception, à sa résidence (à Badalabougou), le samedi 8 février 2020. Communauté indienne au Mali, amis de l’Inde, notamment l’Ambassadeur Arby, l’Ambassadeur Yah Samaké, ont massivement répondue à l’invitation. Le renforcement de l’axe culturel et autres domaines d’interventions comme le solaire, les formations ont été survolés par le nouvel ambassadeur. Des champs et danses des indophiles ont agrémenté la soirée.

Selon Anjani Kumar, il est ému de la présence massive de ses compatriotes indiens vivant au Mali et des amis de l’Inde à la cérémonie. Il n’a pas manqué de passer quelques messages qui le tenaient à cœur. D’abord, dit-il à l’assistance, je voudrais vous dire bien venue à la maison de l’Inde. En fait, a indiqué Anjani Kumar, je me réjouis de la présence massive de la communauté indienne ici, mais aussi des amis africains, Maliens et d’autres pays de l’Inde qui ont accordé une attention particulière à cet appel. Arrivée au Mali il y a de cela un mois environ, témoigne son excellence, je me sens déjà chez moi avec l’hospitalité qui m’a été réservé non seulement par les Maliens, mais aussi par la communauté indienne. C’est donc aussi une occasion pour moi, ajoute Anjani Kumar, d’annoncer à tout le monde que l’Ambassadeur est arrivé, que la maison de l’Inde leur souhaite la bien venue à tout moment. Mais c’est aussi une occasion de souhaiter un au revoir à notre deuxième secrétaire qui est en fin de mission après trois ans et plus de service. En même temps, dit-il, c’est pour recevoir son remplaçant afin de continuer les œuvres que son prédécesseur a commencé. En un mot, appuie Anjani Kumar, c’est pour annoncer l’ouverture de la porte de la maison de l’Inde à tous les amis de l’Inde , à toute le communauté indienne afin que la relation entre l’Inde et le Mali puisse prendre de l’élan et continuer davantage.

Le renforcement des relations culturelles entre le Mali et l’Inde et d’autres domaines n’ont pas été occultés par son excellence à l’occasion. En fait, dit Anjani Krumar, je suis quelqu’un qui aime de nature la culture. Parce qu’à mon avis, a indiqué l’ambassadeur, la culture rapproche beaucoup les peuples. Donc voir ces jeunes maliens jouer la musique indienne ce soir et parler la langue Hindi, franchement, ça fait chaud au cœur. Comme il y a des indiens ici qui parlent la langue française ou qui tentent de parler la langue Bambara. Pour dire qu’autant que les Maliens aiment les indiens; les indiens aussi expriment leur amour pour le Mali. Donc, dit l’ambassadeur, cet aspect me réjouit franchement beaucoup. Je voudrais le dire dès le départ, moi j’ai fais le Mexique et d’autres pays. Partout où je pars, dit-il, la promotion de la culture fait partie de mes domaines d’interventions. Mais, promet Anjani Kumar, nous ne voudrons pas nous limiter à cela. Nous voudrons que, a déclaré l’ambassadeur, cette manifestation culturelle puisse être apportée au niveau des universités, qu’on puisse toucher les étudiants, les professeurs, qu’on puisse faire la promotion de la culture indienne. Mais du côté du Mali également, ajoute son excellence, on voudrait accorder des opportunités de formations à des Maliens qui vont en Inde s’ils expriment leurs intérêts. On doit aussi, a fait savoir Anjani Kumar, faire venir un professeur de Yoga de l’Inde pour qu’il puisse enseigner le Yoga ici à ceux qui aiment cette discipline. En même temps, a ajouté l’ambassadeur, nous voudrons avoir l’opportunité de nous entretenir avec un professeur malien qui connait l’histoire, qui connait la culture, qui va nous entretenir sur tout cela pour que de peuple en peuple, de personne en personne, on puisse promouvoir davantage la culture indo-malienne.

L’ambassadeur Anjani Kumar a adressé notamment un message fort aux nombreux Maliens qui ont bénéficié des formations en Inde et qui sont de retour au Mali. Nous voudrons que lorsqu’on fait la promotion de nos cultures, a souhaité son excellence Anjani Kumar, au niveau des universités que ces étudiants s’associent à cette activité culturelle pour qu’on puisse, au fur et à mesure, on puisse faire la promotion culturelle. Cela aussi fait partie d’activités dans le cadre d’échanges culturelles.

Pour terminer, son excellence Anjani Kumar, a fait savoir qu’il y a beaucoup de potentialités au Mali sur lesquelles on peut davantage travailler à renforcer les relations entre les deux pays. Depuis longtemps, a ajouté l’ambassadeur, nous entendons toujours parler de la fraternité africaine, de l’hospitalité africaine. Donc, dit-il, cette hospitalité, cette fraternité, peut se renforcer davantage si on l’étend aussi dans le domaine de renforcement des capacités. Bref, conclu Anjani Kumar, je voudrais dire que ça soit dans le domaine du solaire, dans d’autres domaines d’interventions où le renforcement de capacité est requise, nous pouvons étendre nos coopérations. « En somme, il y a suffisamment de potentialité ici pour continuer nos coopérations », a fait savoir son excellence Anjani Kumar.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :