Renforcement des relations culturelles entre le Mali et le Maroc : L’ambassade du Maroc au Mali fait découvrir la richesse du Groupe Gnawa à travers un concert inédit

En séjour au Mali dans le cadre d’un festival, le groupe musical traditionnel marocain Gnawa sur invitation de l’ambassade du Maroc au Mali a animé le jeudi 25 avril 2024 un spectacle dans la résidence de l’ambassadeur en présence de nombreux invités composés majoritairement de diplomates, parlementaires, hommes d’affaires.

Le groupe musical Gnawa est un orchestre dont le nom a franchi les frontières du Royaume chérifien. Sollicité de nos jours à travers le monde, cet orchestre multiplie les concerts formant souvent des duos avec des chanteurs de jazz, de blues.

A cette soirée musicale culturelle de nombreux diplomates de pays arabes et occidentaux ont fait massivement le déplacement. Parmi eux, on peut citer l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, l’ambassadeur du Qatar, le consul du Bénin… Sans oublier Aïssata Cissé dite Chato, membre du Conseil national de transition, et de nombreux hommes d’affaires.

Pour l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, cette soirée culturelle était l’occasion rêvée pour présenter le groupe traditionnel Gnawa, son genre musical jouant avec des instruments traditionnels. “Le Groupe Gnawa a une relation avec le Mali et toute l’Afrique de l’Ouest. Gnawa est une musique traditionnelle, spirituelle qui tire ses origines en Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi il était opportun de faire découvrir cette musique et sa richesse culturelle à nos frères maliens et aux diplomates accrédités au Mali”, a expliqué S. E. Driss Isbayene.

Le diplomate chérifien a exprimé tout son satisfecit au terme de la soirée précisant que cette musique est un brassage culturel qui a évolué durant des siècles d’où la sollicitation selon lui du groupe par de nombreux orchestres de jazz et de blues pour des featuring à travers le monde. Les nombreux invités qui ont pris part à cette soirée culturelle n’ont pas caché leur satisfaction du spectacle proposé par ce groupe traditionnel musical marocain, à l’image de Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato.

“C’est une musique qui colle parfaitement avec la musique malienne surtout le Nord du Mali Tombouctou, Gao. C’est juste pour dire que le Maroc et le Mali ont beaucoup de choses en commun dans divers domaines y compris le plan culturel. D’ailleurs durant le concert je me suis sentie à Gao car les chansons de Gnawa ont beaucoup de similitude avec la musique sonrhaï de cette localité”, a témoigné Chato. Même remarque chez la consul honoraire du Bénin au Mali. “Je suis très impressionnée par cette musique, sa richesse culturelle c’est pourquoi je remercie l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali de nous l’avoir fait découvrir”, a ajouté Mme Olga Ahouansou Sanvee, consul honoraire du Bénin au Mali.

