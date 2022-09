Deux mois après la tenue de la douzième Conférence ministérielle (CM12) de l’Organisation Mondiale du Commerce , qui s’est déroulée du 12 au 17 juin 2022 à Genève, la délégation malienne présidée par la Direction générale du commerce et de la concurrence a fait la restitution des conclusions de cette rencontre annuelle au cours d’un atelier en fin de semaine dernière à Bamako.

C’est le ministre de l’industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, qui a présidé l’ouverture de cette cérémonie de restitution des recommandations de la 12ème conférence ministérielle de l’OMC. A ses côtés, on pouvait noter la présence du Directeur général de la Directeur générale du Commerce et de la Concurrence, Boubacary Doumbia, les Directeurs généraux de toutes les structures étatiques en rapport avec l’industrie et du commerce.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Mahmoud Ould Mohamed a indiqué qu’à Genève, les délégations ministérielles des différents pays ont examiné le fonctionnement du système commercial multilatéral, faisant des déclarations générales et adoptées des décisions pour les travaux futurs de l’Organisation Mondiale du Commerce. Lesquelles ont été marquées par des recommandations que les experts du Ministère de l’Industrie et du Commerce ont activement participé lors de cette conférence.

Il ressort de cette rencontre que les pays membres de l’OMC ont conclu avec succès la 12ème conférence ministérielle par des résultats négociés multilatéralement sur une série d’initiatives dans le domaine du commerce. Ceux-ci se résument par l’adoption d’un document final portant ‘’sur la réponse urgente à l’insécurité alimentaire’’ et ‘’ l’exemption des prohibitions ou restrictions à l’exportation pour les achats de produits alimentaires du Programme Alimentaire Mondial. S’y ajoute à une déclaration ministérielle sur la réponse de l’OMC à la pandémie de COVID-19 et les préparatifs en prévision des pandémies futures, un Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), une décision sur le moratoire et le Programme de travail sur le commerce électronique et un accord sur les subventions à la pêche. Le tout couronnée par deux décisions des ministres en charge du Commerce relatif à ‘’ un programme de travail sur les petites économies et une déclaration relative aux questions sanitaires et phytosanitaires (SPS). Cet atelier a été l’occasion indiquée par la Direction générale du Commerce et de la Concurrence pour faire le point des détails sur ces différentes recommandations prises lors de cette 12ème conférence ministérielle de l’OMC.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :