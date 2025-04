HYDROMET : Inauguration du Centre des opérations d’urgence, financé à plus d’1 milliard FCFA

Dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Mali (HYDROMET-Mali), deux nouveaux bâtiments ont été inaugurés, ce vendredi 18 avril 2025. Il s’agit du Centre national des opérations d’urgence et le siège du Système d’Alerte Précoce de la Sécurité alimentaire.

Le CNOU – Centre national des Opérations d’Urgence – est situé dans la cour de la Direction générale de la Protection civile. Le centre est un bâtiment R+3 qui a coûté plus d’1 milliards FCFA, selon Oumar Sogoba, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la protection civile qui a présidé la cérémonie d’inauguration. C’était en présence d’une délégation de la Banque mondiale conduite par le Directeur général Wencai Zhang.

Le CNOU, a indiqué le Colonel Cheick Fanta Mady Koné, coordinateur d’HYDROMET-Mali, permettra une meilleure coordination des interventions, une gestion plus efficace des urgences et une réduction significative des pertes en vies humaines, matérielles et environnementales. Le CNOU abrite une salle de commandement et de coordination ; un centre de surveillance, d’analyse des risques ; un dispositif de communication sécurisé.

Après l’ACI-2000 direction le quartier de Djélibougou pour l’inauguration du siège du Système d’Alerte Précoce (SAP) de la Sécurité alimentaire. Le bâtiment R+2 permettra au SAP de collecter et analyser en permanence les informations sur la situation alimentaire et nutritionnelle, la modélisation des risques, la diffusion rapide de messages d’alerte vers les populations à risque.

Le projet HYDROMET-Mali, arrivé à terme, est financé à hauteur de 33 millions de dollars US par le groupe de la Banque mondiale et le Fonds Vert pour le Climat. Le projet a permis la réalisation de plusieurs autres infrastructures s dans le cadre de la protection des civiles notamment : le Centre de prévisions et de calculs et le champ solaire photovoltaïque de l’Agence Mali Météo à Sénou ; le Centre de Traitement des Appels d’Urgence de la Protection Civile situé à Sogoniko.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

