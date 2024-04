La 7e session ordinaire du comité de supervision de l’Initiative pour la Transparence des Industries extractives (ITIE-Mali) s’est tenue jeudi dernier (11 avril 2024). Elle a été présidée par le Premier ministre.

Cette session a permis de faire le point de l’état d’exécution des recommandations de la session précédente et de porter à un niveau stratégique, le débat sur les questions de transparence et de bonne gouvernance dans les industries extractives dans notre pays. elle a validé le plan de travail annuel 2024 qui tient compte des priorités dans le secteur extractif. Le coût de l’exécution de ce plan se chiffre à 420 millions de F CFA. Il est financé à hauteur de 60 % par le budget national et reste conforme aux exigences de la norme ITIE. Il faut rappeler que le secteur minier représente 82 % des recettes d’exportations du Mali, 21% des recettes fiscales de l’Etat et 1 % des emplois créés. En 2021, le secteur a rapporté environ 395 milliards de F CFA à l’économie nationale et 10 autres milliards de F CFA en termes de patente dans les régions minières. Il a notamment contribué pour 10% au PIB, selon le rapport ITIE 2021.

L’ITIE se présente comme un cadre mondial volontaire qui vise à promouvoir la transparence et la redevabilité dans le secteur des industries extractives. Lancée en 2003 pour lutter contre l’opacité et la corruption qui ont trop souvent entouré l’exploitation des ressources naturelles et minérales dans de nombreux pays, l’ITIE a pour objectif principal de garantir que les revenus générés par l’exploitation des ressources naturelles (or, pétrole, gaz…) bénéficient de manière équitable à la population du pays hôte.

Naby

