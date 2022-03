Le ministre de l’Industrie et du Commerce et son homologue du Développement rural ont co-présidé le 10 mars 2022 l’atelier national de validation du « Référentiel de labellisation de l’Anacarde du Mali-Noix de Cajou » et du logo du label qualité Anacarde du Mali-Noix de Cajou . C’était dans les locaux du ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’Etat du Mali et ses partenaires accordent une grande importance à la filière Anacarde du Mali. Et comme souligné par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, la filière Anacarde fait partie des filières agricoles commerciale à valeur ajoutée reconnues par la politique de développement agricole et sa stratégie nationale de développement de la filière Anacarde du Mali. Et d’ajouter que la promotion des produits de l’Anacarde revêt de nombreux avantages concurrentiels pour notre pays. Selon l’analyse de la chaîne de valeur Anacarde au Mali réalisée en 2019 par l’Union Européenne : la chaîne de valeur a crée des revenus pour tous les acteurs impliqués et a un impact sur la croissance économique du pays. Conscient du fort potentiel de ladite filière et en vue de trouver une réponse commune aux enjeux et défis de la qualité et de la compétitivité à l’ère de la mondialisation où les facteurs normes et qualité déterminent croissance et performances durables, l’Etat et ses partenaires ont réfléchi à la création d’un label qualité pour l’Anacarde au Mali. Pour se faire, se sont tenues différentes séances entre les acteurs impliqués notamment la direction du projet d’appui à la filière Anacarde du Mali ( PAFAM) et les services techniques de l’agence malienne de normalisation de la qualité (AMANORM). Le présent atelier s’inscrit donc dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la convention DNA/AMANORM et le contrat d’exécution de travaux numéro 72 188 TRAGSTEC / AMANORM. Il s’agit de la suite de l’activité ayant permis l’élaboration du référentiel de labellisation de la noix d’acajou du Mali et la définition des organes de gestion du label qualité Anacarde du Mali-Noix de cajou. Les parties prenantes devaient examiner les documents soumis à leur appréciation pour validation du logo du label qualité crée. Pour sa part, le ministre du développement rural, Modibo Koné a mis l’accent sur les avantages de la labellisation des produits agricoles, leur qualité toute chose qui peut les rendre plus visible et compétitifs au niveau régional et international.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :