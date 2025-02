La ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, a rappelé les cadres de son département, en concertation les 30, 31 janvier et 1er février 2025 à Siby, que les réponses aux questions de développement de compétences et de l’emploi des jeunes contribueront au renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Le Centre Agro-alimentaire à Siby (CAAS) a abrité, du 30 janvier au 1er février 2025, le Cadre de Concertation des Structures Nationales et Régionales du Ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. C’était sous la présidence de la Mme Oumou Sall Seck, en présence du Vice-président de la Commission chargée de l’Emploi au Conseil de National de Transition, du Secrétaire permanent du cadre de concertation des Ministres de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’espace UEMOA, du Président de l’Assemblée permanente des Chambres de Métiers du Mali, du Préfet par intérim de Siby.

C’est un grand jour pour la Commune rurale de Siby, ‘’la capitale de l’emploi et de la formation professionnelle’’, selon son maire Daouda Kéita qui a tenu à exprimer sa reconnaissance à Mme le Ministre.

Présentant le théâtre de cet important rendez-vous, à savoir le Centre de Formation Professionnelle en Transformation Agroalimentaire de Siby (CAAS) dont il est le Coordinateur national, Salaha Baby a déclaré qu’il «a pour objectif principal d’appuyer et d’accompagner le Gouvernement du Mali dans sa politique de formation, d’insertion socioprofessionnelle et de lutte contre le chômage. Il assure surtout la formation des jeunes filles et des femmes organisées en association ou coopératives structurées. Il accueille toutes les Maliennes. Ce Centre permettra une transition indépendante en dispensant des cours adaptés par des formateurs spécialisés avec des principes de formation basés sur l’alternance, des techniques de production agricole de qualité durable et de commercialisation». C’est un projet financé par la Fondation Klaüs Tschira, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la République du Mali et la République Fédérale d’Allemagne, a-t-il précisé.

Toute initiative venant de Mme Oumou Sall Seck doit être soutenue

Le CAAS, a souligné Salaha Baby, a accueilli avec enthousiasme la sollicitation du ministère d’organiser cette importante activité. «Car nous avons très tôt compris que Madame le Ministre Oumou Sall Seck a une vision très claire pour le développement des Compétences, l’Entreprenariat national et l’Emploi au Mali», a-t-il ajouté. Selon Salaha Baby, toute initiative venant de Mme Oumou Sall Seck doit être soutenue.

Mme Oumou Sall Seck a fait part de sa grande fierté de présider ce grand rassemblement des cadres de son département. «Organisée, pour sa première édition, cette rencontre me donne opportunément l’occasion de m’adresser directement à vous tous. La présente rencontre, au-delà du cérémonial, revêt pour nous une signification particulière. Il s’agit, en effet, de la première rencontre annuelle du genre des services du département». Selon elle, le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle est indéniablement un acteur majeur de l’action gouvernementale. «Dans toute l’étendue du périmètre des missions de chaque service, les politiques publiques du département doivent être élaborées et mises en œuvre de manière à apporter des réponses aux attentes collectives, parce qu’elles portent sur des enjeux politiques de première importance».

La ministre a tenu à saluer la qualité des travaux préparatoires avec des cadres compétents du département, qui ont concilié une mobilisation sans faille avec leur charge courante de travail, pour réussir ces préconisations innovantes. «C’est pourquoi, la mise en œuvre de nos politiques publiques constitue l’une des préoccupations majeures du Gouvernement. J’en réclame pour preuve la dernière cérémonie de remise de chèque géant aux stagiaires de l’APEJ, sous le haut patronage de l’homme d’Etat hors- pair, Son Excellence Le Général d’Armée, Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat». Elle a engagé l’ensemble des Directeurs en qui elle place sa confiance pour mener à bien les chantiers de cette nouvelle année 2025.

A ses interlocuteurs, elle a rappelé que des missions de terrain sont programmées ans toutes les régions et les a instruits de tout mettre en œuvre pour leur réussite. Elle a appelé les responsables des structures à mener des actions vigoureuses dans la conduite des programmes et stratégies de création d’emplois durables, afin de favoriser une insertion réussie de nos populations.

«La refondation de l’Etat et la construction du Mali Kura sous le leadership de son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, implique l’engagement de toutes et de tous, et plus particulièrement vous, car les réponses que vous apporterez aux questions de développement des compétences et de l’emploi des jeunes contribueront, à n’en point douter, au renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national », a-t-elle affirmé. Elle les a exhortés à plus de persévérance dans l’accomplissement de leurs missions, car chacun sera évalué sur la base des activités réalisées.

Un plan de suivi de recommandations

Mme Oumou Sall Seck a réitéré ses sincères gratitudes au coordinateur du Centre de Formation Professionnelle en Transformation Agroalimentaire de Siby, Salaha Baby, et remercié les autorités politiques et administratives, les légitimités coutumières et religieuses de Siby.

Pendant trois jours, les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets, notamment les défis actuels aux fins de mieux les cerner et de les traduire en opportunités, le développement du capital humain comme un vecteur incontournable de renforcement de l’employabilité des actifs adultes, jeunes et femmes, le renforcement de la synergie d’actions entre les structures en charge des questions d’entrepreneuriat, d’emploi et de formation professionnelle, le développement des compétences, les défis du développement des compétences et de l’employabilité des jeunes en lien avec la croissance économique et la pauvreté et les politiques visant à renforcer les actions de promotion et de création d’emplois à travers une amélioration de l’employabilité des jeunes et de l’offre de formation professionnelle et technique.

Oumou Sall Seck rassure que son département accordera une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations issues des travaux. Elle a appelé les deux directions centrales à concevoir un plan de suivi de cette mise en œuvre.

Par Chiaka Doumbia

Les cadres apprécient

Ils étaient parmi les participants du Cadre de Concertation des Structures Nationales et Régionales du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Mahamadou Papa Kouyaté, Abdoul Karim Maïga, Youssouf Mohamed Cissé et Mme Touré Diahara Drahamane apprécient la tenue de cette rencontre et appellent à la pérennisation de l’initiative. Ils saluent la démarche, la clairvoyance et l’esprit d’équipe de Mme Oumou Sall Seck.

Mahamadou Papa Kouyaté, Directeur général du Centre de Formation professionnelle de Sikasso : «C’est une très bonne initiative d’élargir le cadre aux centres»

Personnellement, je suis à ma première participation. C’est une très bonne initiative, surtout le fait d’élargir le cadre aux centres de formation professionnelle.

Lors du séjour à Sikasso de Madame le Ministre pour la rentrée solennelle de la formation professionnelle, quand j’ai eu l’information que les responsables des centres seront à Siby à la rencontre du cadre, j’étais étonné. Le fait de concrétiser ce qui a été dit est pour moi, un acte salutaire. Merci à Madame le Ministre !

Youssouf Mohamed Cissé, Directeur régional de l’Emploi et de la Formation professionnelle du District de Bamako : «Cette initiative doit être pérennisée pour un développement coordonné et partagé du sous-secteur…»

Cette initiative est à saluer dans le cadre même de la continuité de toutes les activités au sein du département. Lancée en 2014, elle concernait les seules structures centrales et déconcentrées du département. Celle qui nous réunit cette année revêt un caractère innovant du fait de son élargissement à d’autres acteurs intervenant dans les sous-secteurs, à savoir les CT, les CFP publics et privés, les membres du CA des structures personnalisées.

Cette initiative est louable parce qu’elle permet de partager les orientations des plus hautes autorités en matière de gouvernance du sous-secteur, définir le cadre de synergie entre les structures, faire ressortir les difficultés liées à la mise en œuvre des activités et en proposer des solutions.

En tant qu’outil de gouvernance, elle doit être pérennisée pour un développement coordonné et partagé du sous-secteur Emploi-Formation professionnelle.

Abdoul Karim Maïga, Directeur Régional de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Koulikoro : «Avec Mme Seck Oumou Sall, le département voit plus grand»

Par le passé, il y avait un cadre où tous les directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle se retrouvaient annuellement pour passer au peigne fin les activités réalisées et explorer les perspectives. Mis en place en 2014 ce cadre se tenait généralement à Fana jusqu’à son arrêt ces dernières années.

Avec l’arrivée de Madame le Ministre Seck Oumou Sall, le département voit davantage grand. Il voit même très grand au regard de la volonté affichée par sa première responsable.

La rencontre de Siby comporte des innovations majeures. Désormais, outre les directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, elle a été élargie aux directeurs des Centres de formation professionnelle, directeurs généraux des services personnalisés et rattachés. Les responsables de projets et programmes, les représentants de la Commission Emploi du Conseil national de Transition, ainsi que les membres des différents conseils d’administration y ont également pris part. Toutes les structures ont fait des présentations sur leur fonctionnement, les difficultés et les perspectives pour 2025, 2026 et 2027. Ces présentations, aussi importantes en nombre que par leur qualité, sont la preuve éloquente que cette initiative de Mme Seck Oumou Sall a connu l’adhésion de toutes et de tous.

Mme Touré Diahara Drahamane, Directrice du Centre de Formation professionnelle de Missabougou : «J’ai pu avoir une vision claire des missions des structures du département»

Ce cadre est une très bonne initiative à pérenniser au sein du MENEFP. j’ai bien apprécié son élargissement à d’autres acteurs notamment les directeurs des CFP publics. Toutes les structures du département ont eu l’opportunité de partager leurs préoccupations en présence du premier responsable du département et des membres de son cabinet. Les échanges ont porté sur les ressources financières et humaines, les difficultés et les perspectives de l’ensemble des structures.

A l’issue de ces échanges, j’ai pu avoir une vision claire des missions des structures du département, comprendre les difficultés et réaliser les pistes de synergies qu’on peut tisser ensemble.

Commentaires via Facebook :