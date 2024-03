Le vendredi 22 mars 2024, Oxfam au Mali a lancé un Media Tour dans la région de Ségou. La Commune de Barouéli était la première étape de cette visite de journalistes qui ont eu l’occasion de constater les impacts tangibles que les projets Danida et DGD Développement ont eu sur la vie des populations locales.

Au cœur de ces projets se trouve l’Association des femmes pasteurs de Barouéli (AFPB), bénéficiaire des initiatives d’Oxfam visant à renforcer l’autonomie économique et le pouvoir d’agir des femmes dans la région de Ségou. Les projets Danida et DGD Développement œuvrent pour épanouir les femmes et les rendre autonomes pour participer efficacement au développement de leur communauté.

Grâce au soutien d’Oxfam au Mali, l’AFPB a bénéficié de formations essentielles pour la transformation du lait local en produits laitiers tels que le yaourt, le fromage et le lait frais, etc. Avant l’intervention d’Oxfam au Mali, ces femmes, disent-elles, ne pouvaient pas transformer plus de 5 litres de lait par jour. Aujourd’hui, grâce aux compétences acquises, elles ont considérablement augmenté leur capacité de production et de transformation de lait jusqu’à 200 litres de lait par jour.

“Avec ces nouvelles compétences en transformation et conservation du lait, ainsi que l’acquisition d’équipements adaptés, l’association a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant de 11 millions de F CFA en 2023”, témoigne Assan Touré, travailleuse à l’unité de transformation de lait de l’AFPB.

Outre les formations sur la chaîne de valeur lait, les membres de l’association ont bénéficié de 200 petits ruminants pour pratiquer l’élevage dans le but de renforcer leurs moyens de subsistance dans un contexte de changements climatiques.

Yagaré Dicko, bénéficiaire de deux chèvres fait remarquer que “l’élevage des animaux viendra augmenter nos revenus. Nous pouvons extraire du lait frais de chèvre pour nos enfants et même en vendre quand le bétail se multipliera. C’est même une opportunité de renforcer la sécurité alimentaire dans nos familles et dans nos communautés”.

Diallo Mariam Diakité souligne l’importance des actions de plaidoyer que son association a menées pour l’acquisition de ressources supplémentaires : “Nous avons plaidé auprès des autorités communales et des chefs de village pour accéder à la terre cultivable. Aujourd’hui, les femmes d’AFPB ont acquis 5 hectares, dont 2 hectares ont déjà été aménagé et sont réparti entre les femmes. C’est un pas significatif vers notre autonomisation économique”.

Les projets Danida et DGD Développement sont respectivement financés par l’Agence danoise pour le développement international et la direction générale coopération au développement et aide humanitaire de Belgique.

Hamady Sow

