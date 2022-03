Du 7 au 11 mars 2022, le coordinateur national du Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué PDI-BS Amadou DiadiéDaou et ses cinq colonels notamment le responsable administratif et financier, Sory Kondo, le spécialiste à l’environnement, Hinna MahamarHaidara, ceux du suivi évaluation, Cheickna Traoré, de la communication, Oumar Korkosse et des grands travaux, lassana Touré étaient à Bla-San et Djenné. L’objectif de cette mission était de vérifier si les ouvrages construits ont répondu à leurs fonctions, les impacts sur les récoltes et de corriger les insuffisances pour les campagnes agricoles prochaines.

Les récoltes ont été bonnes dans les périmètres de Bla-San et Djenné grâce aux ouvrages du PDI-BS affirme les paysans. Le barrage seuil de Djenné a pleinement joué son rôle à travers le relèvement du niveau d’eau du fleuve en amont de 270,46 à 270,75. Il a permis d’atteindre le plan d’eau maximum du casier de Djenné et de le maintenir jusqu’à la maturité des cultures. La partie Nord du casier a fait son remplissage complet tandis que la partie Sud enregistre quelques insuffisances pour la simple raison que ces parcelles sont au-dessus du plan d’eau maximum. Les paysans plaignants de Djenné sont ceux qui n’ont pas respecté le calendrier agricole établi par les services d’encadrement. La mise en eau du casier de Djenné a été faite dans les dispositions habituelles suivant le calendrier agricole du riz de submersion contrôlée avec l’avantage de la mise en service du barrage seuil de Djenné. Le périmètre à maitrise totale de Sarantomo est achevé depuis 2017. Le coordinateur national du PDI-BS, Amadou Diadié Daou trouve impératif d’amorcer la mise en eau de ce périmètre sur la base des résultats de l’étude d’attribution des terres aménagées. Ainsi, le coordinateur et ses experts ont jugé nécessaire de pomper l’eau du Bani jusqu’aux canaux secondaires du périmètre.

A San, le PDI-BS a répondu favorable à la demande de réhabilitation du casier A et B de la Coopérative des Riziculteurs de la Plaine Aménagée de San Ouest CORPASO.

Oumar korkosse PDI-BS

Coulisses :

Je suis Sarmoye Santara, président de la chambre locale d’agriculture de Djenné. La gestion du casier de Djenné est mauvaise car le comité de gestion des casiers Sud et Nord n’a jamais tenue une réuniond’information et de sensibilisation des paysans. Les 10 personnes du comité ne joue pas leurs rôles. Lespaysans, acteurs principal refusent de respecter le calendrier agricole. Le mois de septembre n’est pas le moment propice de commencer les cultures. Nous avons fait des réunions d’informations et de sensibilisations avec le PDI-BS, l’OMB, la chambre et les paysans mais certains sont récalcitrants. L’ouvrage de pondori n’est pas le problème seulement les paysans attendent le mois de septembre pour faire le laboure et demandent au PDI de fermer l’ouvrage pour n’est être inonder. Alors que la fermeture de l’ouvrage de pondorià cette date a un effet négatif sur les cultures jusqu’en Mopti. C’est pourquoi les communes de dérari, de Syn, de Djenné, de sofara et autres ont fait de mauvaises récoltes. La rencontre du PDI-BS a permis d’éclairé les paysans et d’instaurer la confiance entre eux, la chambre et l’encadrement.

Je suis Yéhiya tounkara, président du comité de gestiondu casier de Djenné Nord. La campagne agricole 2021 – 2022 a noté des difficultés mais les récoltes ont été bonnes grâce au barrage seuil de Djenné. Les difficultés notées sont dues à la mauvaise pluviométrie et non le fonctionnement des ouvrages. Les explications des experts du PDI sur les ouvrages notamment le seuil et l’ouvrage régulateur de pomdori ont permis aux paysans de reconnaitre leurs fautes. Cette année j’ai récolté 25 sacs de riz pady à l’hectare au casier Nord et je n’ai pas eu 1kg dans 15 hectares situé au hors casier.

Je suis Mama Koumaré, maire principal de la commune de Madjama

Le début de toute chose est difficile. La première année du seuil de Djenné a engendré des pertes dans ma commune à travers de l’ouvrage de pondori. Nous n’avions pas compris le rôle de cet ouvrage. Grâce aux experts du PDI, nous avons compris et nous demandons aux gestionnaires de l’ouvrage d’informer toutes les communes sur les périodes d’ouverture et de fermeture de l’ouvrage de pondri. Je suis édifié et satisfait de la réunion du PDI. Au retour, je ferais le compte rendu dans ma commune pour éviter les mêmes erreurs.

Je suis youssouf kanta, paysans de Djenné

Je cultive chaque année 100 hectares avec un rendement minimum de 2000 sacs. Je pense que le problème de cette mauvaise récolte dans les casiers est dû aux comités de gestion parce qu’il ny a pas d’échange entre nous. Sur 48 hectares je n’ai rien récolté. La rencontre du PDI m’a soulagé et j’ai compris les raisons de ma perte. Il y a 4 ans les tracteurs du PDI sont garés dans le centre communautaire de Sarantomo. Je demande aux responsables du programme de mettre ces équipements à notre disposition car je loue chaque année des tracteurs dans la région de Sikasso. Raison qui ne me permet pas de respecter le calendrier agricole.

Je suis Ousmane Sampana, maire principal de la commune de pondori

Nous avons eu des difficultés à cause de la méconnaissance des travaux. Il y a eu des bruits entre les communes car chacune voulait bien profiter tout en ignorant l’intérêt de l’autre. La rencontre avec les experts du PDI a servi d’un réveil de conscience. Nous avons compris que les ouvrages peuvent faire le compte de tous en respectant le calendrier agricole.

Oumar korkosse

Commentaires via Facebook :