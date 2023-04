Projets d’accès à l’eau potable : Le ministre visite les travaux hors prestations réalisées par la Somagep-SA

Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, accompagné par son homologue du Développement rural, a effectué une journée de visite le 19 avril, dernier, à Faladié sur la pose de la 2e pompe au booster de Faladié, et la mise en service de la SCP de Sotuba. Ces travaux ont été réalisés par le personnel de la Somagep, laquelle s’est mise à l’œuvre pour cette importante réalisation qui permettra non seulement de doubler la capacité de la pompe de Faladié mais aussi de réaliser une station de 26 000 m3 dont la capacité permettra de distribuer 24 millions de litre par jour d’eau au population de Sotuba, commune I. Le coût des travaux est de 1,335 milliard de F CFA TTC.

Les travaux de pose de la seconde pompe du booster de Faladié ont été réalisés par les agents de la Somagep-SA assistés de prestataires maliens. Ces derniers ont réalisé les travaux d’alimentation électrique, de génie civil et ont assuré la mise à disposition de quelques ouvriers qualifiés.

Il s’agit entre autres : de la réalisation d’un poste de transformateur HTA/BT 1250 KVA 15KV/B2, la fourniture et la pose d’une pompe de 1800 m3/h à 90 m de hauteur (et ses accessoires de fonctionnement), la fourniture et la pose des canalisations servant au raccordement et au bon fonctionnement des deux unités (pompes 1 et 2), les travaux génie civil relatifs à l’agrandissement de la salle des machines et de commande, à l’aménagement de la cour, à la construction des regards et des butées.

La réalisation de ce projet a permis de renforcer la capacité de transit du booster de Faladié qui est passée de 1200 m3/h à 58 m à 2400 m3/h à 60 m permettant d’assurer et surtout d’améliorer la desserte normale pour plus de 55 000 abonnés des quartiers de Faladié Village Can (Wahood), les logements sociaux de Yirimadio (759, 501, 320 et 1008), ZRNY, Kababougou, Sirakoro, Niamana, N’Tabacoro, Tiéguénina, Kobalacoura, Dialakorobougou et Banankabougou. Aussi d’assurer la continuité de service même en cas de panne sur une des pompes.

En ce qui concerne, la mise en service de la SCP de Sotuba, le transfert de cette station compacte de potabilisation (SCP) n°1 de Magnambougou à Sotuba dans la cour de l’IER sur la rive gauche a été assuré par une entreprise malienne sous la supervision du personnel de la Somagep-SA, lequel personnel a réalisé les travaux de pose de la conduite PEHD DE315 sur 4 500 ml.

Les travaux ont consisté à la réalisation, entre autres, de la prise d’eau, du puits d’exhaure, du bâtiment d’exploitation, de la bâche d’eau traitée de 1000 m3, au raccordement électrique, à l’automatisme et la télégestion, de la pose d’une conduite de refoulement PEHD DE315 sur 4 500 ml, à la réalisation de la plateforme, du hangar, du transfert et de la pose des équipements de prise d’eau brute et de traitement et des aménagements divers, etc.

Selon les acteurs, la réalisation de ce projet a permis de renforcer la production d’eau de 6000 m3/jour et d’améliorer la desserte en eau pour 5713 abonnés (5697 particuliers et 16 bornes fontaines), soit environ 61 770 habitants de la Commune I (quartiers impactés : Bougouba, Sotuba-Village, Sotuba-ACI, Mali-Univers, Cité Somapim, Cité solidarité, Djélibougou, Boulkassoumbougou, Banconi, Sangarébougou, Doumanzana, Djalakorodji, Titibougou et Souleymanebougou).

La production journalière actuelle est de 4800 m3/jour, progressivement, elle atteindra la capacité installée qui est de 6000 m3/jour.

Dans son intervention, le ministre dira que, ces travaux permettront à Faladié d’économiser près de 500 millions de F CFA pour le contribuable. “Nous ambitionnons de réaliser ici à Sotuba, une station de 26 000 m3 dont la capacité permettrait de distribuer 24 millions de litre par jour d’eau aux populations de la Commune I”, a indiqué le ministre.

Toutefois, pour soulager la population en cette période difficile, le département a tenu à faire une réception partielle de 6000 m3, donc 6 millions de litres supplémentaires qui seront distribués dans la Commune I.

