12e forum des agents des douanes de l’Uemoa : Le Mali s’engage à une stricte application des recommandations

Du 18 au 22 Novembre, Bamako a abrité le forum des agents de Douane des huit pays de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA). Douzième du genre et deuxième dans la capitale malienne, le conclave s’est tenu autour du thème « les administrations Douanières face à une géopolitique marquée par des frontières fragiles». Par-delà le sujet central, ont également eu droit au chapitre des questions cruciales comme la gestion des échanges transfrontaliers, la lutte contre le financement du terrorisme, la criminalité transfrontalière, ainsi que la coopération interservices en contexte de conflits. Les « soldats de l’économie» des huit pays de l’union en ont échangé à l’effet de pouvoir conjuguer leurs efforts pour relever les défis liés entre autres au financement du terrorisme, des trafics illicites ainsi que de la criminalité transfrontalière.

Placée sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Alhousseini Sanou, la cérémonie d’ouverture a enregistré la présence de ses collègues en charge de l’Industrie et du commerce ainsi que du Travail et du dialogue social et s’est déroulée sous les regards vigilants de nombreuses autres personnalités étrangères. On y dénombre le secrétaire permanent du Forum, Blaise Nébié, le commissaire de l’Uemoa chargé du Marché Régional et de la Coopération, l’ancien ministre Burkinabé Filiga Michel Sawadogo, et du représentant de l’Uemoa au Mali Mamadou Barry. Quant à l’équipe dirigeante de la douane malienne, avec à sa tête l’Inspecteur général Amadou Konaté, était constituée des représentants du Conseil des Chargeurs, du Patronat, des Chambres Consulaires, du Syndicat des commissionnaires agréés en douane, ainsi des membres de la commission Finance du CNT.

Tout en se réjouissant de ses résultats obtenus depuis son démarrage en 2010, le Secrétaire permanent du forum, Blaise Nébie, a félicité les douaniers de l’Union pour leur rôle dans la lutte contre les féaux tels que le terrorisme et le trafic de drogue et d’armes de guerre. Quant au commissaire chargé du département du Marché Régional et de la Coopération de l’Uemoa, Filiga Michel Sawadogo, il a surtout mis l’accent sur la bonne organisation du forum, avant de renvoyer la balle dans le camp de la Côte d’Ivoire comme pays d’accueil de la 13 édition.

Le secrétaire général de la section syndicale de la Douane, Yacouba Katilé, a pour sa part salué la Commission de l’UEMOA pour son appui technique et financier aux organisateurs du forum, ainsi que pour sa mission «essentielle de favoriser l’intégration économique de notre espace communautaire », selon ses explications. Et d’appeler les États membres de l’Union à la consolidation de leurs efforts ainsi qu’à la mutualisation de leurs expériences pour mieux affronter les défis liés à la fragilité des frontières et à vulnérabilité aux nombreuses menaces sécuritaires.

Le directeur général des Douanes, non moins vice-président de l’OMD-AOC, l’inspecteur général Amadou Konaté, après avoir énuméré sur l’énormité des défis (terrorisme, trafics illicites d’armes et de munitions, de médicaments contrefaits, de drogues, de produits chimiques à double usage) auxquels fait face la communauté douanière internationale, a insisté pour sa part sur la nécessité pour les douanes de l’Uemoa d’innover et de moderniser leurs approches par des technologies de pointe, le renforcement des capacités humaines et l’amélioration de la coopération en matière de renseignement. Le DG A. Konaté a également plaidé en faveur d’une gestion coordonnée des frontières par l’harmonisation des procédures, l’élaboration et la mise en commun des moyens et stratégies. L’inspecteur général en a profité par ailleurs pour rappeler l’objectif visé du forum, à savoir : la volonté des responsables de l’Union de parvenir à la création d’un marché commun, une politique commerciale harmonisée, la coordination des politiques sectorielles nationales, sur fond de libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement.

Le ministre Sanou, tout en renouvelant l’engagement du Président de la Transition à soutenir les idéaux de l’union, mettra l’accent quant à lui sur les défis sécuritaires auxquels la Douane était confrontée. L’occasion de féliciter l’administration douanière du Mali qui, sous le leadership du DG Amadou Konaté, a su se hisser à la hauteur des attentes dans la mobilisation de recettes pour financer les opérations de recouvrement de l’intégrité du territoire. Et, tout en se réjouissant des recommandations formulées par le forum, le ministre A. Sanou a engagé l’État malien à leur application diligente et intégrale, pour autant qu’elles constituent « des facteurs de développement économique et social » et contribuent à consolider les acquis tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour l’Union.

Les recommandations fortes…

Afin de relever les défis du moment, le forum a été sanctionné par une série de recommandations. Les participants ont en effet suggéré à l’Union d’accompagner les Etats membres dans la mise ne place d’une plateforme communautaire de partage des renseignements, de mieux s’attacher à la sécurisation des frontières, y compris par l’organisation de sessions de formation de formateurs en la matière ainsi que par l’élaboration sur la sécurisation d’une cartographie des frontières fragiles de l’union à l’effet de se doter d’une stratégie sécuritaire plus adaptée à la lutte contre le terrorisme. Quant aux États, ils ont été sommés d’assurer, au moyen du Système Interconnecté de Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT), l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec les administrations douanières des autres États membres, d’identifier les insuffisances juridiques et organisationnelle en matière de gestion des risques en vue de leur amélioration. Et ça n’est pas tout. Les douaniers des pays de l’Uemoa recommandent également aux États membres de renforcer les formations et missions conjointes entre les douanes et les autres forces de défense et de sécurité pour lutter plus efficacement contre la fragilité des frontières.

Amidou Keita

