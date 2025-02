Économie : Les importations maliennes en provenance de la Côte d’Ivoire en hausse

Les importations maliennes en provenance de la Côte d’Ivoire ont connu une croissance significative, passant de 360,7 milliards F CFA en 2019 à 1 817,8 milliards F CFA en 2023, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 142 %. Le Mali était en 2023 le 1er client de la Côte d’Ivoire avec 1817, 8 milliards FCFA de biens et services importés loin devant les Pays-Bas avec 1281,25 milliards F CFA se classant comme le 2ᵉ et la Suisse se classant comme le 3ᵉ client de la Côte d’Ivoire avec des valeurs d’importation de 1 180,75 milliards F CFA.

Et dire que, au nom de la souveraineté retrouvée, les autorités maliennes refusent catégoriquement de négocier avec la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) un quota d’approvisionnement du pays en courant afin de résoudre la crise énergétique sans précédent aux conséquences socioéconomiques dramatiques. Et cela, bien que tous les experts aient reconnu que c’est la solution la plus rapide et la moins onéreuse !

Source : Sika Finance

Commentaires via Facebook :