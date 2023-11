Activité du ministre de l’Elevage et de la Pêche.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche , M. Youba BA a présidé la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale constitutive de l’interprofession de la filière avicole du Mali , vendredi 10 novembre 2023.

Au regard des états de lieux édifiants de la filière avicole établis par madame la présidente du Comité Initiative, il est possible de dire que l’interprofession de ladite filière naîtra avec beaucoup d’acquis structurels .

Malgré tous les atouts dont bénéficiera l’interprofession naissante , elle aura aussi des défis importants à relever entre autres combler le gap de 35% existant entre la demande nationale de produits avicoles ( Œufs , poulets de chair ….) et l’offre disponible et la lutte contre la concurrence déloyale.

Dans son discours , M. le Ministre Youba BA a félicité et remercié les partenaires techniques et financiers , l’APCAM , le Comité Initiative , la DNPIA , le PADEL-M pour tous les efforts déployés tout au long du processus jusqu’à la tenue réussie de l’Assemblée générale constitutive de l’interprofession de la filière avicole du Mali.

Aussi , M. le Ministre Youba BA a salué l’ensemble des producteurs de cette filière pour les brillantes statistiques égrenées par madame la présidente du Comité Initiative. Et dans la même veine , il les a rassurés de l’accompagnement sans faille du département en charge de l’élevage et de la pêche en vue du relèvement de tous les défis de développement de leur filière pour le bonheur des Maliens.

C’est confiant de l’impact positif qu’aura la mise en place du bureau de l’interprofession sur le développement de la filière avicole du Mali que M. le Ministre Youba BA a déclaré ouverts les travaux de l’Assemblée générale constitutive de celle-ci.

CCOMP-MEP

Commentaires via Facebook :