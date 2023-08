Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba BA a présidé la cérémonie de remise de 121 motos du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2-Mali) à des structures partenaires, lundi 24 juillet 2023.

Selon Youba BA, après la phase 1 (2016 – 2021) qui a permis la réalisation des acquis ayant impacté positivement la vie de 447.475 bénéficiaires dont d’au moins 30 % de femmes et jeunes, le PRAPS-phase 2 (2022-2027) dont la mise en œuvre a démarré en janvier 2022 vise à réconforter ceux-ci tout en s’ouvrant vers un nouvel objectif ambitieux de faire bénéficier de ses appuis multiples directs 5.350.000 bénécifiaires dont 30 % de femmes et jeunes pasteurs ainsi qu’agro-pasteurs.

Pour Youba BA, fidèle à sa dynamique efficace de pérennisation des acquis de la première phase, le PRAPS-2-Mali est, sans nul, l’un des Projets phares du département de l’Elevage et de la Pêche couvrant 459 Communes réparties sur l’ensemble du territoire national.

Le Chef du département de tutelle, a tenu à relever aussi la diversité des réalisations / résultats prévus ou attendus et sa stratégie payante de mise en œuvre basée sur le faire-faire qui a permis la tenue de la cérémonie de remise de 121 appareils roulants (motos tout terrain) à des structures partenaires entre autres la DNPIA, la DNSV et l’APCAM.

Toujours dans son adresse, Youba BA a félicité et remercié au nom des plus hautes autorités du Mali, notamment, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA et le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla MAÏGA, la Banque Mondiale pour son apport financier substantiel, le Coordinateur ainsi que l’ensemble des acteurs étatiques et privés qui assurent la mise en œuvre efficace du PRAPS 2-Mali pour le bonheur des pasteurs et agro-pasteurs du pays.

Aussi, Youba BA a donné toutes les assurances aux acteurs du sous-secteur de l’élevage, en particulier, à ceux du PRAPS-2, de l’accompagnement multiforme du département de l’Elevage et de la Pêche, sous son leadership, pour sa mise en œuvre correcte pour le bonheur des Maliens.

Enfin, Youba BA a invité les structures bénéficiaires à faire une bonne utilisation des motos qui ont coûté 114.224.000 FCFA, toutes taxes comprises.

Source : CCOM-MEP

