Le Draal de Kati situé à plus d’une vingtaine de Km de Bamako a servi de cadre hier dimanche au lancement de la campagne de vaccination du cheptel national. L’édition 2020-2021 concerne 63 548 400 animaux, selon le ministre de l’agriculture.

-maliweb.net- Dans notre pays, l’élevage représente 13,6% de notre produit intérieur brut (PIB), 24% de la production rurale, 80% des revenus des populations rurales et 20% des recettes d’exportation », a indiqué le Premier ministre, Moctar Ouane, qui a exprimé sa fierté d’avoir lancé la campagne nationale du cheptel. La filière élevage très vitale pour de nombreuses personnes est un secteur que les autorités de la transition voudraient saisir pour relancer l’économie malienne.

C’est pourquoi le Premier ministre en compagnie du ministre de l’agriculture et de l’élevage, Mohamed Ould Mohamoud, et trois de ses homologues ainsi que les acteurs de la filière ont lancé cette campagne. Objectif, selon le ministre en charge de l’agriculture, est de renforcer la protection sanitaire et le contrôle des maladies en raison de l’importance du cheptel et de l’élevage du pays.

Poursuivant que la campagne de 2020-2021 est l’ordre de 63 585 400 animaux à vacciner contre toutes maladies confondues contre 59 600 800 têtes en 2019-2020, soit un taux de progression de près de 8,02%.

Ces chiffres placent le Mali dernière le Nigéria en termes du nombre de cheptel dans l’espace Cédéao. Pour le ministre Mohamed Ould Mohamoud, ce cheptel important sera vacciné contre plusieurs maladies animales, dont la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants, la pasteurellose bovine, la pasteurellose ovine, la pasteurellose caprine etc.

Selon le ministre, sur le plan de vaccination et à la surveillance épidémiologique permanente, le Mali a enregistré une progression sensible du taux de couverture vaccinale de 69,30% à 80,72 % au cours de la campagne écoulée. Conscient de ces progrès réalisés, le ministère de l’agriculture veut accroître la surveillance épidémiologique contre les maladies transfrontalières, notamment la grippe aviaire et la fièvre de la vallée du Rift.

Pour ce faire, le ministre Mohamed Ould Mohamoud a annoncé qu’en plus des agents du secteur public, 162 vétérinaires privés titulaires du mandat sanitaire et leurs personnels participeront aux activités de vaccination.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

