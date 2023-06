Le ministre du Développement Rural, M. Modibo KEITA a procédé à la remise symbolique du premier sac d’aliment Bétail aux éleveurs du District de Bamako. L’évènement s’est déroulé en commune 06 du District de Bamako, dans la cour de l’OPAM, ce vendredi 19 Mai 2023. C’était en présence du gouverneur du district de Bamako, du Directeur National de la Production des Industries Animales, du 1er vice-président de l’APCAM, des représentants des bénéficiaires.

Ce geste est l’une des recommandations du Président de la Transition, le colonel Assimi GOITA, lors de la 12ème Session du Conseil Supérieur de l’Agriculture qui est de réserver 10% de la production de graine de coton de la campagne 2022 aux éleveurs et cotonculteurs afin de booster les productions animales (lait, viande) à travers une bonne alimentation pendant la période de soudure.

Les objectifs spécifiques sont : l’opération vise l’intensification des activités d’embouche avec réduction du prix de revient des animaux embouchés ; la disponibilité d’animaux embouchés de bonne qualité bouchère en toutes saisons ; l’augmentation des productions de lait et de viande ; l’amélioration du rendement des bœufs de labour dans les travaux d’emblavures en début de campagne ; la stabilisation du prix des aliments bétail sur le marché avec la baisse de pression sur la production des usines ; la stabilisation du prix de la viande avec le maintien des flux d’animaux sur les marchés d’approvisionnement ; l’augmentation des revenus des producteurs à travers la promotion des filières lait et viande ; l’amélioration de la santé humaine à travers la hausse de la consommation du lait cru local ; la facilité de création d’emplois dans les filières animales.

Le lot est composé de 32 000 tonnes de graines. La transformation des 32 000 tonnes de graines de coton donne 25 600 tonnes d’aliments bétail. Ce premier lot sorti par les éleveurs bénéficiaires du District de Bamako est de 500 tonnes se répartis comme suit : 180 tonnes pour 98 emboucheurs de bovins dont 15 femmes ; 40 tonnes pour 51 emboucheurs de petits ruminants dont 10 femmes ; 280 tonnes pour 85 producteurs de lait dont 06 femmes.

Cette quantité permet de nourrir 1.300 bovins et 1.523 petits ruminants durant la période de production. Le nombre total des bénéficiaires dans ce premier lot est de 234 personnes dont 203 hommes et 31 femmes. Les bénéficiaires sont très contents en recevant ce premier lot d’aliment qui arrive au moment opportun. Selon le ministre du monde rural, Il a souligné que ce stock de 32 000 tonnes d’aliment bétail est destiné aux éleveurs des dix régions du bassin cotonnier que sont : Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Kita, Diola, Koulikoro, Kayes et le District de Bamako. Il a invité les bénéficiaires de bien vouloir prendre soin pour l’atteinte des objectifs et d’ajoute que le produit ne doit pas être exporté, ni vendu. Force est de reconnaitre qu’en période de soudure, la tonne de l’aliment bétail peut aller jusqu’à 400 000 FCFA. Le Président de la transition a donné cette quantité et la tonne est vendue à 180 000 FCFA sur toute l’étendue du territoire. Le Président de la Chambre d’Agriculture de Taoudéni, non moins 1er vice- Président de l’APCAM, M. Meli Ould Cheïbani a remercié le Président de la Transition, son Excellence le colonel Assimi GOITA pour ses efforts, car l’octroi de 10% de la production de coton graine destinée aux éleveurs est un grand appui pour le développement de l’élevage au Mali.

Cellule Communication du MDR

Source : Le Sage

